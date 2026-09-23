Antalya'nın Gazipaşa ilçesini amatör futbolda temsil eden Gazipaşa Kartalları Spor, yeni sezon öncesi kadro güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, hücum yollarındaki etkinliğini artırmak amacıyla 2004 doğumlu Nijeryalı futbolcu Oscar Ofosu Asamoah ile anlaşmaya vardı.

10 numara ve forvet pozisyonlarında görev yapabilen genç oyuncunun transferiyle birlikte takımın hücum rotasyonu genişledi. Kulüp yönetimi, bu imzanın öncesinde Gabonlu hücum oyuncusu Sangoubary Verne Princy ve kaleci Hakan Karateke'yi de renklerine bağlamıştı.

YENİ SEZONDA HEDEF NE?

Kulüp Başkanı Oğuzhan Uysal'ın yaptığı açıklamaya göre, takımın temel hedefi hem kalite hem de kadro derinliği açısından rekabetçi bir yapı oluşturmak. Uysal, Asamoah'ın çok yönlü oyun stili ve mücadele gücüyle takıma önemli bir ivme kazandıracağını aktardı. Başkan Uysal ayrıca, Gazipaşa'yı amatör futbolda en iyi şekilde temsil edecek, sahada pes etmeyen bir ekip kurduklarını bildirdi.

AMATÖR LİGDE YABANCI OYUNCU STRATEJİSİ

Yerel amatör liglerde mücadele eden kulüplerin, kadrolarını genç ve dinamik yabancı oyuncularla destekleme eğilimi son yıllarda dikkat çekiyor. Gazipaşa temsilcisinin peş peşe gerçekleştirdiği Gabonlu ve Nijeryalı transferleri, takımın sahada fiziksel kapasiteyi artırma ve farklı futbol kültürlerini yerel lige entegre etme stratejisi olarak öne çıkıyor. Siyah-beyazlı yönetim, gelişime açık oyuncularla ligde kalıcı bir başarı hedefliyor.