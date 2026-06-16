Adana Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana gelen olayda, Hakkari’de görev yaptığı belirtilen uzman çavuş Mehmet C.’nin izinli olarak bulunduğu kentte bir bara gittiği öğrenildi. İddiaya göre, mekândan ayrılmak üzereyken çalışanlardan Buse S.’yi yanında götürmek istedi. Genç kadının bu talebi kabul etmemesi üzerine taraflar arasında gerginlik yaşandı.

TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, kadın çalışana destek veren iş yeri çalışanı Muhammet Ş. ile Mehmet C. arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine şüphelinin yanında bulunan beylik tabancasını çıkararak ateş ettiği öne sürüldü.

Açılan ateş sonucu Buse S. ile Muhammet Ş. çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAÇARKEN TRAFİK POLİSİ YAKALADI

Silah sesleri üzerine bölgede görev yapan bir trafik polisinin harekete geçtiği ve kaçmaya çalışan şüpheliyi kısa sürede yakaladığı bildirildi. Gözaltına alınan Mehmet C. emniyete götürüldü.

“NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM” DEDİ

Şüphelinin ifadesinde, olay sırasında aşırı alkol aldığını öne sürerek, “Çok içmiştim. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Vurduğum kişileri tanımıyorum” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet C., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.