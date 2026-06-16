Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, İstanbul Kadıköy'de faaliyet gösteren bir oto galerinin lüks araç alım satımı üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürüldü. Soruşturma sonucunda, galeri sahibi Şahin Çolak'ın yurt dışına kaçtığı, babası Şerafettin Çolak ve kardeşi Ümit Çolak'ın işleyişe müdahil olarak suça iştirak ettiği, çalışan Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun ise 6 Ocak'ta tutuklandığı bildirildi.

MÜŞTERİ PORTFÖYÜ ÜZERİNDEN GÜVEN İNŞASI

Bağdat Caddesi'nde bulunan ve kamuoyunda bilinen işletmenin, mağdurlarla kurduğu güven ilişkisi üzerinden yüksek bedelli satışlar gerçekleştirdiği aktarıldı. İddianamede, sanıkların araçları teslim etmediği veya takas işlemlerinde ortaya çıkan mali farkları hak sahiplerine ödemediği kaydedildi. Tutuklu sanık Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun, daha önceki galeri deneyimiyle edindiği kendi portföyünü kullanarak işletmeye müşteri temin ettiği ve komisyon karşılığında dolandırıcılığa iştirak ettiği ifade edildi.

LÜKS ARAÇLAR VE MİLYONLARCA LİRALIK ZARAR

Dosyada yer alan ifadelere göre, mağdur Mehmet Maruf Y., iki adet Rolls Royce marka araç satın almak amacıyla toplam 66 milyon lira ödemesine rağmen araçlarını teslim alamadı. Müşteki Cevher T.'nin ise Porsche, Bentley ve Mercedes-Benz marka üç araç için 46 milyon 455 bin 440 lira gönderdiği, ancak sanıkların 'araçların üzerinde banka haczi var' mazeretiyle hem teslimatı yapmadığı hem de parayı iade etmediği bildirildi. Benzer şekilde, Okan D.'nin satılması için bıraktığı aracın habersizce üçüncü kişilere devredildiği, Yusuf A.'nın da Mercedes-Benz aracını 4 milyon 500 bin liraya devretmesine rağmen bedelini tahsil edemediği dosyada yer aldı.

MASAK RAPORLARI VE SUÇ GELİRLERİNİN GİZLENMESİ

Soruşturma kapsamında alınan müşteki beyanları ve tanık anlatımlarının yanı sıra, MASAK raporları da lüks araç ticareti kisvesi altında yürütülen aklama faaliyetlerini gözler önüne serdi. Şüphelilerin, elde ettikleri kazancı çeşitli şirketler ve şahsi hesaplar arasında sistematik olarak dolaştırarak paranın kaynağını gizlemeye çalıştıkları tespit edildi. Bu doğrultuda Başsavcılık, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 141 milyon 255 bin 440 liranın müsaderesini talep ederken, dosyada mali sorumlu olarak yer alan şirketlere kayyum atanması yönünde tedbir alınmasını istedi.

87 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Yargılama sürecinde Şahin Çolak, Şerafettin Çolak ve Ümit Çolak hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'mal varlığını aklama' suçlarından 27'şer yıldan 87'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. Çalışan Şerif Yalçın Hünüloğlu için ise 15 yıla kadar hapis talep edildi. Tutuksuz sanıklar ile tutuklu sanığın hakim karşısına çıkacağı davanın ilk duruşması, 24 Haziran'da İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.