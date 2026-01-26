Ziyarette, Dim Sulama Barajı’ndan sağlanan Doğu Sulama Hattı kapsamında üreticilerin yaşadığı sorunlar ele alındı ve çözüm yolları üzerinde istişarelerde bulunuldu. Görüşmede, sulama hattının işletilmesi ve üreticilerin ihtiyaçlarının karşılanması için yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Değerli Başkanımıza misafirperverliği ve çözüm odaklı yaklaşımı için teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” dedi. (Hatice NERGİZ)

Kaynak: Haber Merkezi