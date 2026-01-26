KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, İngiltere’nin başkenti Londra’da KGK’yı temsilen gerçekleştirdiği resmi temaslarına Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş’ı ziyaret ederek başladı. KGK Birleşik Krallık Temsilcisi Vatan Öz’ün de eşlik ettiği görüşmede, KGK’nın uluslararası alandaki faaliyetleri ve medya alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında Büyükelçi Ertaş’a bilgi verildi. Ziyaret kapsamında Büyükelçi Ertaş’a KGK anı plaketi ile Küresel Medya dergisi takdim edildi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, medya diplomasisi ve uluslararası gazetecilik çalışmaları üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, nazik kabulleri dolayısıyla Büyükelçi Ertaş’a teşekkür ederek, misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Muhabir: Gülser YİĞİT
