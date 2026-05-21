AZ TEHLİKELİ SINIFTA ÇALIŞAN PERSONELLERİN SAĞLIK TETKİKLERİ YAPILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR





2026 YILI AZ TEHLİKELİ SINIFTA ÇALIŞAN PERSONELLERİN SAĞLIK TETKİKLERİ YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/925149

1- İdarenin 1.1. Adı : ANTALYA İNSAN KAYNAKLARI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : YÜKSEKALAN ADNAN MENDERES BULV MURATPAŞA/ANTALYA 1.3. Telefon numarası : 02422495000 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 04.06.2026 - 11:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Antalya Büyükşehir Belediyesi 4.Kat İhale Salonu Yüksekalan Mah. A.Menderes Blv. No: 20 07310 - Muratpaşa / ANTALYA



3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı : 2026 YILI AZ TEHLİKELİ SINIFTA ÇALIŞAN PERSONELLERİN SAĞLIK TETKİKLERİ YAPILMASI İŞİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : ANTALYA İNSAN KAYNAKLARI A.Ş. de Az Tehlikeli Sınıfta Görev Yapan Personelin Gezici İş Sağlığı Aracı İle Sağlık Taraması Hizmet Alım İşidir

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sağlık taraması gezici sağlık tarama aracı ile idarenin belirleyeceği, ilgili personellerin çalışma bölgelerinde yapılacaktır 3.4. Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 45(KırkBeş) gündür 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: Gezici İş Sağlığı Aracı Faaliyet İzin Belgesi

İSG KATİP Gezici İş Sağlığı Aracı kayıt barkodlu çıktısı

NDK (Nükleer Düzenleme Kurumu) Lisans Belgesi

OSGB veye ÇASMER Yetki Belgesi

Sağlık taraması sırasında kullanılacak cihazların son 6 ay içinde yaptırılmış kalibrasyon sertifikaları





5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,78

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.



