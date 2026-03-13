Orta Doğu'daki kanlı savaşın yankıları, okyanus ötesine sıçrayarak dünyayı ayağa kaldırdı. Küresel gelişmeleri yakından takip eden turizm kenti Alanya'da da şaşkınlıkla karşılanan şok olay, ABD'nin Michigan eyaletinde yaşandı. Ülkenin en büyük reformist Yahudi ibadethanesi olan Temple Israel, perşembe öğleden sonra korkunç bir intikam eyleminin hedefi oldu. FBI'ın "hedef gözetilmiş şiddet" olarak tanımladığı dehşet anlarında, saldırganın kimliği ve asıl motivasyonu olayın seyrini tamamen değiştirdi.

BOMBALI ARAÇLA SİNAGOGA DALDI

Oakland Şerifi Michael Bouchard'ın paylaştığı kan donduran detaylara göre, saat 13.35 sularında şüpheli şahıs, kamyonetiyle sinagogun kapılarını parçalayarak binanın içlerine kadar ilerledi. Şiddetli çarpışmanın ardından araç bir anda alev topuna dönerken, olay yerinde büyük bir can pazarı yaşandı. Saldırgan hayatını kaybederken, ölüm nedeninin polis kurşunu mu yoksa araçtaki yangın mı olduğu henüz aydınlatılamadı. Kolluk kuvvetlerinin araçta havan tipi patlayıcılar bulması ise olası bir katliamın eşiğinden dönüldüğünü gösterdi. Olay sırasında binanın anaokulu bölümünde bulunan 140 çocuk ve personel burunları bile kanamadan tahliye edildi. Ancak aracı durdurmaya çalışan bir güvenlik görevlisi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, alevlere müdahale eden tam 30 polis memuru dumandan zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

İSRAİL BOMBARDIMANINDA AİLESİ YOK OLMUŞ

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), eylemcinin kimliğini Ayman Mohamad Ghazali olarak duyurdu. 2011’de ABD’ye yasal yollarla giriş yapan ve 2016’da vatandaşlık hakkı kazanan Lübnan doğumlu Ghazali'nin eyleminin arkasında ise büyük bir savaş trajedisi olduğu belirlendi. ABD medyasına sızan ve on yılı aşkın süredir kendisini tanıyan bir kaynağın aktardığı bilgilere göre; Ghazali'nin memleketi Lübnan'daki köyüne sadece 10 gün önce düzenlenen İsrail hava saldırısında iki erkek kardeşi ile iki yeğeni hayatını kaybetti, bir yengesi ise ağır yaralandı.

ESKİ EŞİNE KAN DONDURAN VEDA

Peş peşe gelen ölüm haberleriyle ağır bir ruhsal çöküntü yaşayan ve iş hayatını sonlandıran Ghazali'nin, saldırıdan hemen önce eski eşiyle iletişime geçtiği saptandı. Eski eşine "Çocuklarımıza iyi bak" diyerek veda eden saldırganın, bu şüpheli arama üzerine polise ihbar edildiği ancak ekiplerin eylemi engellemekte geç kaldığı anlaşıldı. Alanya gibi farklı kültürlerin ve inançların bir arada barış içinde yaşadığı kozmopolit bölgelerde de endişe yaratan bu tür eylemler, binlerce kilometre ötedeki savaşın siviller üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.