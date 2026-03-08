ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Önceki Dönem Başkanı, Litvanya Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosu, Alanya Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Mehmet Şahin'e her kesimden ziyaretçi trafiği aylardır aralıksız olarak sürüyor.

İhtiyaç sahibi öğrencileri okutma, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etme ve gençleri koruma gibi amaçlarla kurduğu Alanya Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı nedeniyle uzun süredir tebrik ve teşekkür ziyaretlerini aralıksız olarak kabul eden Şahin'in son günlerdeki konukları arasında da Alanya'nın her kesiminden kişiler ile kurum ve kuruluş temsilcileri yer aldı.



MUHTARLAR DA AKIN EDİYOR

Şahin, son günlerde halktan konuklarının yanı sıra Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkan Vekili, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ile birlikte Antalya, Manavgat ve Alanya esnaf odası başkanları, İmamlı Mahallesi Muhtarı Yakup İnce ve azası Mustafa Uğur, Yeminli Mali Müşavir Mevlüt Güven,

Tepe Mahallesi Muhtarı İlyas Kocaman, Küçükhasbahçe Mahallesi Muhtarı Hilmi Sezen, Alanya’nın genç girişimcilerinden Tukan Kozmetik sahibi Yunus Kaba, Hande Alanya, Tolgahan Alanya, Kızlarpınarı Mahallesi Muhtarı Zeynep Polat Gülçelik ve eşi, iş insanı İbrahim Olgu Gülçelik, vakfın kadın temsilcilerinden Ümran Göksu, Anadolu Gençlik Derneği Alanya Şube Başkanı Sait Durusoy ve yönetim kurulu üyeleri, esnaflar Yaşar Yaman, Mahmut Göçer, Muharrem Bayraktar, Aziz Akış, Yakup Songür, Nöro Bilim Uzmanı Figen Yıldırır, İşman Diş Kliniği Müdürü Metin Tan, iş insanları Tevfik Arslan, Murat Tan ve Mesut Tekin'i ağırladı.



'ALANYA'DA DAYANIŞMA İÇİN DEV ADIM'

Konukları, ulvi amaçlar taşıyan Alanya Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nın kurucusu ve başkanı Şahin'i tebrik ederek 'Hayırlı olsun' dileklerini iletirken, "Alanya'da yıllardır böyle bir vakfın eksikliği hissediliyordu. Bu vakıf sosyal yardım alanında çok önemli bir ihtiyaca cevap veriyor" dediler.

Şahin ise vakfın yürüttüğü çalışmalar ve planladıkları projeler hakkında bilgilendirdiği konuklarına ziyaretleri ve güzel temennileri için teşekkür etti.

KADINLARLA BİR ARAYA GELDİ

Başkan Şahin, Alanya Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nın kadın temsilcilerinden Ayşegül Şenol Tellioğlu’nun daveti ile iftar sonrası kadınlarla da bir araya geldi.

Şahin, bu buluşmaya ilişkin sosyal medya mesajında "Ramazan’ın bereketini ve kardeşlik iklimini paylaştığımız bu samimi buluşmada sahadaki çalışmalarımızı değerlendirdik, gönüllere dokunan hizmetlerimizi konuştuk.

Fedakârlıkları, gayretleri ve özverili emekleriyle vakfımıza değer katan tüm kadın temsilcilerimize teşekkür eder; bu birlik ve beraberliğin daim olmasını dileriz. Vakfımızın kadın temsilcilerinden Muk&Ka Çikolata-Cafe sahibi Mukaddes Kerimoğlu ve çalışma arkadaşlarına da ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederiz" dedi.