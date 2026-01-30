Başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu kez rol aldığı bir projeyle değil, mesleğine dair açık çağrısıyla konuşuluyor. Köseoğlu’nun elinde tuttuğu pankartta yer alan ifadeler, hem meslektaşları hem de sinema çevrelerinde dikkat çekti.

SEKTÖRE AÇIK MESAJ

Yaklaşık 1 milyon takipçisinin bulunduğu hesabından paylaşım yapan Köseoğlu, kamera karşısına geçtiği fotoğrafta şu ifadeleri kullandı:

“Dört sene oyunculuk okudum! Altın Koza’m var! Beni bağımsızda da oynatın! Çok özledim!”

Bu sözler, özellikle bağımsız sinema alanında üretim yapan çevrelerde yankı buldu. Oyuncunun mesajı, sektördeki fırsat eşitsizliği ve bağımsız projelere erişim konusunu yeniden gündeme taşıdı.

ALTIN KOZA VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Köseoğlu’nun pankartında yer verdiği <strong>Altın Koza vurgusu, Akdeniz Bölgesi için ayrı bir anlam taşıyor. Adana Altın Koza Film Festivali, bölgenin en köklü sinema etkinliklerinden biri olarak bilinirken, oyuncunun bu ödülü hatırlatması “birikim ve deneyime rağmen alan bulamama” eleştirisi olarak yorumlandı.

Antalya ve çevresinde düzenlenen film festivalleri ve bağımsız yapımlar düşünüldüğünde, paylaşım bölge sineması açısından da dikkatle takip ediliyor.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE AMA MESAJ NET

Bir süredir oyuncu <strong>Nezir Çınarlı ile birliktelik yaşayan ve geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi aldığı bilinen Köseoğlu’nun paylaşımı, magazin gündeminde geniş yer buldu. Ancak bu kez özel hayatından çok, mesleki talebi öne çıktı.

Sosyal medyada binlerce etkileşim alan paylaşım, oyunculuk mesleğinde süreklilik, bağımsız yapımların görünürlüğü ve sektördeki daralma başlıklarını yeniden tartışmaya açtı.