BELÇİKA'DA oynanan mücadelede On Hotels Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nı Kulüp Başkanı Faruk Konukçu da yalnız bırakmadı. Deplasmanda oynanan mücadelede ev sahibi ekip etkili bir oyun ortaya koydu. Karşılaşmanın setleri 25-18, 26-24 ve 25-20'lik skorlarla Greenyard Maaseik lehine sonuçlandı. Temsilcimiz zaman zaman oyunda dengeyi yakalasa da kritik anlarda hata yapınca skoru lehine çeviremedi.

"AVRUPA TECRÜBESİ KAZANDIK"



Müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulunan On Hotels Alanya Belediyespor Başantrenörü Serkan Oğuz, Avrupa arenasında önemli bir deneyim yaşadıklarını vurguladı. Oğuz, "Zorlu bir rakibe karşı oynadık. Oyuncularım sahada mücadeleden hiç vazgeçmedi. Avrupa kupaları bizim için ciddi bir tecrübe oldu. Bu seviyede oynamak takımımızın gelişimi açısından çok değerli." ifadelerini kullandı.

HEDEF ARTIK EFELER LİGİ



CEV Kupası'na veda eden kırmızı-beyazlı ekip, rotasını SMS Grup Efeler Ligi maçlarına çevirdi. Ligdeki hedeflerinden sapmadıklarını belirten Serkan Oğuz, "Şimdi tüm odağımız lig. Önümüzde önemli karşılaşmalar var. Avrupa'dan aldığımız derslerle Efeler Ligi'nde daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." dedi. On Hotels Alanya Belediyespor, Efeler Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar için hazırlıklarını ara vermeden sürdürecek. Cemali AYDINOĞLU