İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı için üniversite öğrencilerine sağlanacak 20 bin TL eğitim desteğinde başvuru süreci sona yaklaştı. Genç Üniversiteli Sosyal Destek programında son başvuru tarihi 6 Kasım 2026 olarak güncellenirken sonuçların açıklanacağı gün ve ödemelerin başlayacağı tarih henüz duyurulmadı.

İBB BURS SONUÇLARI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB'nin Genç Üniversiteli Eğitim Desteği kapsamında başvuru yapan öğrenciler için 6 Kasım 2026 Cuma günü itibarıyla kesinleşmiş bir sonuç açıklama tarihi bulunmuyor. Belediyenin değerlendirme sürecini tamamlamasının ardından destek almaya hak kazanan öğrencilerin belirlenmesi bekleniyor.

Önceki eğitim döneminde sonuçların yıl sonunda ve ocak ayının başında duyurulmuş olması nedeniyle 2026-2027 dönemi için de aralık sonu ile ocak başı arasında bir açıklama yapılabileceği değerlendiriliyor. Ancak bu dönem için İBB tarafından doğrulanmış bir sonuç takvimi bulunmadığından söz konusu tarihler kesinlik taşımıyor.

İBB BURS BAŞVURULARI 6 KASIM'A UZATILDI

İBB Genç Üniversiteli Sosyal Destek programında 29 Eylül 2026'da başlayan başvurular için başlangıçta 23 Ekim son tarih olarak belirlenmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin daha sonra yayımladığı duyuruyla başvuru süresi 6 Kasım 2026 Cuma gününe kadar uzatıldı.

Bu değişiklik, önceki başvuru takvimini esas alan haberlerdeki tarihlerin güncelliğini yitirmesine neden oldu. Başvurusunu henüz tamamlamayan öğrencilerin 6 Kasım tarihini dikkate alması gerekiyor. Başvuru süresinin uzatılması, sonuçların açıklanacağı tarihin de kesinleştiği anlamına gelmiyor.

İBB 20 BİN TL BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2026-2027 eğitim öğretim yılı için duyurduğu Genç Üniversiteli Eğitim Desteği tutarı öğrenci başına toplam 20 bin TL olarak belirtiliyor. Ancak desteğin ilk ödemesinin hangi tarihte yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir takvim henüz açıklanmadı.

Ödemelerin taksitler halinde yapılması beklenirken taksit sayısı, tutarları ve ödeme günlerinin İBB tarafından duyurulması gerekiyor. Bu nedenle 20 bin TL'nin tamamının tek seferde yatırılacağı veya belirli bir tarihte hesaplara geçeceği yönünde kesin bir bilgi bulunmuyor.

İBB BURS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçlar açıklandığında İBB'nin resmi Genç Üniversiteli platformu olan gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden başvuru durumlarını kontrol edebilecek.

Başvuru ve sonuç bilgileri İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden de takip edilebilecek. Ayrıca öğrenciler, İBB'nin 153 Çözüm Merkezi aracılığıyla program hakkında bilgi alabilecek.

Sonuç sorgulama işlemlerinde belediyenin resmi internet sitesi ve uygulamalarının kullanılması önem taşıyor. Öğrencilerin burs sonucu veya ödeme işlemi gerekçesiyle gönderilen şüpheli bağlantılara kişisel bilgilerini girmemeleri gerekiyor.

20 BİN TL EĞİTİM DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

İBB Genç Üniversiteli Sosyal Destek programı, belirlenen koşulları karşılayan üniversite öğrencilerinin eğitim giderlerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Başvurularda öğrencilerin eğitim durumları, yaş koşulları ve program kapsamında istenen diğer belgeler değerlendiriliyor.

2026-2027 dönemi için yayımlanan başvuru bilgilerine göre ön lisans ve lisans öğrencilerinde 30, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinde ise 40 yaş sınırı uygulanıyor. Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin ayrıca belirlenen akademik başarı koşullarını karşılaması gerekiyor.

Başvuru yapılmış olması tek başına eğitim desteğinden yararlanma hakkı sağlamıyor. Destek almaya hak kazanan öğrenciler, başvuru koşullarının ve belgelerin değerlendirilmesinin ardından belirlenecek.

İBB BURSU KAÇ ÖĞRENCİYE VERİLECEK?

2026-2027 eğitim öğretim döneminde Genç Üniversiteli programıyla 125 bin öğrenciye destek sağlanması hedefleniyor. Öğrenci başına 20 bin TL üzerinden hesaplandığında programın hedeflenen toplam destek büyüklüğü 2 milyar 500 milyon TL'ye ulaşıyor.

Bu tutar, hedeflenen öğrenci sayısı ile açıklanan kişi başı destek miktarının çarpılmasıyla elde ediliyor. Gerçekleşen toplam ödeme, değerlendirme sürecinin ardından destek almaya hak kazanan öğrenci sayısına göre netleşecek.

İBB BURS SONUÇLARI İÇİN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

6 Kasım 2026 itibarıyla Genç Üniversiteli Eğitim Desteği hakkında kesinleşen bilgiler, başvuruların güncellenen son tarihi ve öğrenci başına açıklanan 20 bin TL'lik destek tutarıyla sınırlı. Sonuçların ilan edileceği gün, ödeme başlangıcı ve taksit takvimi konusunda henüz resmi tarih bulunmuyor.

Öğrenciler, değerlendirme sürecine ilişkin yeni duyuruları İstanbul Büyükşehir Belediyesinin resmi iletişim kanallarından ve Genç Üniversiteli platformundan takip edebilecek.