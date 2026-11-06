Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs ve kredi değerlendirme sürecinin tamamlandığını bildirdi.

Başvuru yapan öğrenciler, sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek. Burs veya kredi tahsis edilen öğrencilerin ise ödemelerden yararlanabilmek için belirtilen süre içerisinde taahhütname onay işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK DUYURDU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Bak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 11 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."

Bakanlığın açıklamasıyla birlikte öğrenciler için taahhütname onay süreci de başladı.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın burs ve öğrenim kredisi başvuru sonucu sorgulama hizmetinden yararlanabilecek.

Sonuç ekranında öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsis edilip edilmediği görüntülenebilecek.

KYK burs ve kredi sonuç sorgulama: https://www.turkiye.gov.tr/

TAAHHÜTNAME ONAYI İÇİN SON TARİH 11 KASIM

Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin dikkat etmesi gereken en önemli aşamalardan biri taahhütname onayı olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de öğrenim gören öğrencilerin taahhütnamelerini 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden onaylamaları gerekiyor.

Taahhütname onayı, burs veya kredi tahsisinin kabul edilmesi için gerekli işlemler arasında bulunuyor.

Bu nedenle öğrencilerin son günü beklemeden işlemlerini tamamlamaları önem taşıyor.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER NASIL ONAY VERECEK?

Bakanlık, 18 yaşından küçük öğrenciler için uygulanacak işlemleri de açıkladı.

Burs veya kredi tahsis edilen 15-18 yaş arasındaki öğrencilerin anne ya da babalarının öncelikle kendi e-Devlet hesapları üzerinden veli onayı vermeleri gerekiyor.

Veli onayının ardından öğrenciler, kendi e-Devlet hesaplarına giriş yaparak taahhütname onay işlemlerini tamamlayabilecek.

15 yaşından küçük öğrenciler ile anne ve babası bulunmayan öğrenciler için ise farklı bir uygulama gerçekleştirilecek.

Bu öğrenciler, kanuni vasileriyle birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü veya yurt müdürlüğüne başvurarak işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Başvuru sırasında kimlik belgesi, vasi kararı ve gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesi gerekiyor.

YURT DIŞINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERE EK SÜRE

Yurt dışında yükseköğrenim gören ve burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için farklı bir takvim uygulanacak.

Bakanlığın açıklamasına göre yurt dışındaki öğrencilerin taahhütname onayı ve kefaletname işlemlerini 5 Aralık 2026 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlamaları gerekiyor.

Bu öğrencilerin ilk olarak e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.

Ardından Türkiye'de ikamet eden bir kefil aracılığıyla noter üzerinden kefaletname düzenlenmesi gerekiyor.

KYK BURSU İLE ÖĞRENİM KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan burs ve öğrenim kredisi, farklı koşullara sahip iki ayrı destek türü olarak uygulanıyor.

KYK bursu, belirlenen şartlar çerçevesinde öğrencilere karşılıksız olarak verilen maddi desteği ifade ediyor.

Öğrenim kredisi ise öğrencilere eğitim hayatları boyunca sağlanan ve ilgili mevzuat kapsamında geri ödenmesi gereken finansal destek olarak biliniyor.

Bu nedenle öğrencilerin sonuç ekranında kendilerine tahsis edilen desteğin burs mu yoksa öğrenim kredisi mi olduğunu dikkatle kontrol etmeleri gerekiyor.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARINDA KRİTİK TARİHLER

İşlem Son tarih Türkiye'de öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı 11 Kasım 2026, 23.59 Yurt dışındaki öğrencilerin taahhütname ve kefaletname işlemleri 5 Aralık 2026, 23.59

ÖĞRENCİLERE TAAHHÜTNAME UYARISI

2026-2027 eğitim öğretim yılı burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin işlemlerini belirtilen süreler içerisinde tamamlaması gerekiyor.

Özellikle ilk kez burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden sonuçlarını kontrol ederek taahhütname onayını gerçekleştirmeleri önem taşıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, öğrencilerin son başvuru tarihlerini kaçırmamaları konusunda uyarıda bulundu.