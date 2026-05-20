GENÇLİK ve Spor İl Müdürlüğü'nce hazırlanan kutlama programı kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürkan tarafından anıta çelenk sunumunun ardından Antalya İçin El Ele Platformu bünyesindeki siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerince çelenk bırakıldı. Karaalioğlu Parkı'ndaki kutlamalara ise Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, CHP Antalya milletvekilleri Sururi Çorabatır ve Aykut Kaya ile protokol üyeleri, öğrenciler ve bazı vatandaşlar katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürkan, bugün yalnızca bir bayram kutlanmadığını belirterek, “Bugün bir milletin yeniden dirilişini, bağımsızlığa yürüyüşünü ve istiklal uğruna verilen kutlu mücadeleyi yad ediyoruz. 19 Mayıs yalnızca bir tarih değildir. 19 Mayıs bir milletin kaderini değiştiren iradenin adıdır. 19 Mayıs esareti reddeden bir ruhun şahlanışıdır. 19 Mayıs Samsun'dan Anadolu'ya yayılan istiklal ateşidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı o ilk adım yalnızca bir başlangıç değil aziz milletimizin yeniden dirilişinin müjdesidir. Çünkü bu millet diz çökmemiş, boyun eğmemiş, esareti kabul etmemiştir. Dün Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da hangi ruh varsa bugün aynı ruh Türkiye Yüzyılı gençliğinde dimdik ayaktadır" dedi. Antalya'da sporun ve gençlik çalışmalarının dünyadaki değişimini yakından takip ettiklerini de anlatan Gürkan, “Gençlerimiz için yeni imkanlar hayata geçiriyoruz. İçinde bulunduğumuz çağın gençlerimizi olumsuz etkilediği yönlerine karşı en güçlü cevabın spor, eğitim, kültür ve milli şuur olduğunu biliyoruz. Biz köklerinden kopmayan, tarihini bilen, inancına sahip çıkan, ay yıldızlı bayrağına gönülden bağlı bir gençlik için çalışıyoruz. Biliyoruz ki hafıza olmadan müdafaa olmaz. Geçmişini unutan milletler geleceğini inşa edemez. Bir milleti ayakta tutan yalnızca gücü değil, hafızası, inancı ve hedefidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' sözü bizlere daima rehber olmaktadır. Ve inanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek olanlar, milli ruhla yetişen gençlerimiz olacaktır" diye konuştu. Kutlamalarda öğrencilerin dans ve akrobasi gösterileri beğeniyle izlendi. Vali Hulusi Şahin de basketbol topuyla akrobasi gösterisine eşlik etti. Atatürk'ün de canlandırıldığı etkinlikler fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: DHA