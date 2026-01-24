Başkan Böcek, yayımladığı mesajla hem vefa duygusunu paylaştı hem de bu isimlerin Türkiye için taşıdığı değere dikkat çekti.

​Tutuklu Başkan Muhittin Böcek, anma mesajında şu ifadelere yer verdi:

​"Gerçeğin peşinden yılmadan yürüyen Gazeteci Uğur Mumcu’yu, teröre karşı kararlı duruşu ve vatan sevgisiyle hafızalarda yer edinen Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ı ve ülkemize Dışişleri ve Kültür Bakanı olarak önemli hizmetler sunan İsmail Cem’i vefatlarının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

