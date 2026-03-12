Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine Can Suyu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen Can Suyu Projesi kapsamında, üniversite öğrencilerine her ay ücretsiz şekilde 10 ton su kullanma imkanı sağlanıyor. Artan yaşam maliyetleri karşısında özellikle barınma ve temel ihtiyaç giderlerini karşılamakta zorlanan öğrenciler için bu proje önemli bir destek niteliği taşıyor. Böylece öğrencilerin bütçesindeki su gideri ortadan kalkarken, temel bir ihtiyaç Büyükşehir Belediyesi desteğiyle karşılanmış oluyor.

ÖĞRENCİNİN HARÇLIĞI FATURA YERİNE EĞİTİME GİDİYOR

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Arda Furkan Özdemir, çevresi sayesinde Can Suyu Projesi’nden haberdar olduğunu, öğrendikten sonra hemen gerekli belgelerle ASAT’a gidip, başvurusunu yaptığını söyledi. Özdemir, "Bu projeyi öğrendiğime memnun oldum. Zaten çok belge gereksinimi de yoktu. Sonrasında projeye dahil oldum. Can Suyu projesi sayesinde bazen hiç fatura ödemiyorum bazen de çok düşük miktarda su faturası ödüyorum. Üstümüzde zaten genel bir kira yükü var, diğer masrafların yükü var. Bu maddi yükler biz öğrencileri yeterince zorluyor. Her ay bir gider kalemi olan su faturasında, belediyemizin böyle bir destekte bulunması çok kıymetli. Faturalardan arttırdığım paralarla kitap, oyun ya da başka şeyler alabiliyorum. Faturaya harcayacağım parayı eğitim ya da sosyal hayatımda değerlendirebiliyorum. Öğrenciler bu parayı biriktirebilir, gezmeye çıkabilir, önemli miktarda indirim oluyor sonuçta. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bu proje için ve her zaman biz öğrencilerin yanında olduğu için çok teşekkür ederim. Böyle bir dönemde maddi olarak bize çok yardımcı oluyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA