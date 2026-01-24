FİYATLAR ŞUBAT AYINDA SABİT KALACAK

Yeni yılın ardından birçok kalemde yaşanan fiyat artışları, özellikle kış şartlarında enerji giderleri konusunda endişe yaratmıştı. Bakan Bayraktar, konut ve sanayi aboneleri için Şubat ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarının sabit tutulacağını ifade etti.

ARZ GÜVENLİĞİ VURGUSU

Enerji piyasalarındaki son duruma değinen Bayraktar, Türkiye’nin enerji arz güvenliğinde sorun olmadığını vurguladı. Doğal gaz depolarındaki doluluk oranlarının yeterli seviyede olduğuna dikkat çeken Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

“Mevcut arz güvenliğimiz ve doğal gaz depolama tesislerimizdeki doluluk oranlarımız, kış aylarını fiyat artışı olmadan geçirmemizi sağlıyor. Bu nedenle Şubat 2026’da elektrik ve doğal gaz fiyatlarında artış yapmayı planlamıyoruz.”

ALANYA’DA MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Turizm ve tarımın yoğun olduğu Alanyada enerji maliyetleri hem hane halkı hem de işletmeler için önemli bir kalem olarak öne çıkıyor. Özellikle seracılıkla uğraşan üreticiler ile kış sezonunda faaliyetlerini sürdüren otel ve işletmeler açısından enerji fiyatlarının sabit kalması, bölge ekonomisi adına olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE MESAJ

Ocak ayında yapılan maaş artışlarının ardından oluşan zam beklentilerine rağmen enerji fiyatlarının sabit tutulması, ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele yaklaşımıyla uyumlu bir adım olarak görülüyor. Kararın, hem vatandaş bütçesini koruması hem de üretim maliyetlerini dengelemesi hedefleniyor.