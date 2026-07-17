İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler hakkında karar çıktı. Mahkeme, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Soruşturmada bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Eski programdaki sözleri yeniden paylaşıldı

Tutuklama kararının ardından gözler Haluk Levent'in yaklaşık dört yıl önce TV100 ekranlarında Okan Bayülgen'in programında yaptığı açıklamalara çevrildi. Programda kendisine yöneltilen "Türkiye'nin en güvenilir adamı oldun" sözleri üzerine Levent'in yaptığı esprili açıklamalar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Levent'in programda kullandığı, "Bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi. Onu her zaman söyledim. Bu olay, güvenilme olayı bence abartılıyor." ifadeleri çok sayıda kullanıcı tarafından yeniden paylaşılırken, söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan içerikler arasına girdi.

"Çatır çatır kendim yiyeceğim" sözleri de yeniden gündemde

Aynı programda reklam gelirleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede kullandığı, "Hepsini kendim yiyeceğim. Bunu söz veriyorum. Herkese göstere göstere yiyeceğim, çatır çatır yiyeceğim." ifadeleri de operasyonun ardından yeniden dolaşıma sokuldu.

Sosyal medya kullanıcıları, soruşturma sonrası gündeme gelen bu açıklamalarla ilgili farklı yorumlarda bulunurken, bazı kullanıcılar sözlerin programdaki mizahi üslup içinde söylendiğini, bazıları ise yaşanan gelişmeler nedeniyle yeniden dikkat çektiğini ifade etti.

Soruşturma sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Ahbap Derneği'nin mali işlemleri, para transferleri ve MASAK raporlarında yer alan bulgulara ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında yeni gözaltılar ve delil toplama işlemlerinin devam ettiği belirtildi.