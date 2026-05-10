Türkiye’de sıfır otomobil fiyatları, Mayıs 2026 itibarıyla yeniden güncellendi. Döviz kuru, üretim maliyetleri ve vergi yükü nedeniyle araç fiyatlarındaki yükseliş sürerken, otomotiv markalarının yeni fiyat listeleri de ortaya çıktı.

Özellikle giriş segmentindeki modellerde yaşanan fiyat artışları dikkat çekerken, elektrikli araçların da artık “en uygun fiyatlı otomobiller” listesine girmesi piyasadaki dönüşümü gözler önüne serdi.

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL DACIA SANDERO OLDU

Mayıs 2026 verilerine göre Türkiye’de satılan en ucuz sıfır otomobil, 1 milyon 295 bin TL fiyat etiketiyle Dacia Sandero oldu.

Listenin ikinci sırasında 1 milyon 335 bin TL ile Kia Picanto yer alırken, üçüncü sıraya ise 1 milyon 395 bin TL’lik fiyatıyla Opel Corsa yerleşti.

ELEKTRİKLİ MODELLER DE LİSTEYE GİRDİ

2026 yılı itibarıyla elektrikli araçların fiyatlarının da erişilebilir seviyelere yaklaşmasıyla birlikte bazı modeller en uygun fiyatlı araçlar listesinde yer aldı.

Citroen e-C3 1 milyon 400 bin TL’den satışa sunulurken, Fiat Grande Panda Elektrikli modeli ise 1 milyon 440 bin TL fiyat etiketiyle dikkat çekti.

Yerli elektrikli otomobil Togg T10X de 1 milyon 869 bin 48 TL başlangıç fiyatıyla listede kendine yer buldu.

MAYIS 2026’NIN EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLERİ

1. Dacia Sandero — 1 milyon 295 bin TL

2. Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT — 1 milyon 335 bin TL

3. Opel Corsa Edition 1.2 100 HP Benzin MT6 — 1 milyon 395 bin TL

4. Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor — 1 milyon 400 bin TL

5. Fiat Grande Panda Elektrikli — 1 milyon 440 bin TL

6. Hyundai i20 1.0 T-GDI Manuel — 1 milyon 470 bin TL

7. Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 PS 6MT Tekna — 1 milyon 699 bin TL

8. Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG — 1 milyon 727 bin 200 TL

9. Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus — 1 milyon 821 bin TL

10. Renault Clio Evolution Plus TCe EDC 115 HP — 1 milyon 830 bin TL

11. Togg T10X V1 RWD Standart Menzil — 1 milyon 869 bin 48 TL

12. Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S — 1 milyon 892 bin TL

ARAÇ FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Otomotiv sektöründe özellikle son iki yılda yaşanan fiyat artışları, vatandaşın sıfır otomobile erişimini zorlaştırdı. Türkiye’de artık giriş seviyesindeki araçların bile 1 milyon TL bandının üzerine çıkması dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre krediye erişim, ÖTV düzenlemeleri ve döviz kurundaki hareketlilik, önümüzdeki aylarda da otomobil fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam edecek.

Kaynak: Marka Mayıs 2026 güncel fiyat listeleri