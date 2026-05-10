Emtia piyasalarında geçen hafta yön değişti. Altın yükselirken petrol fiyatlarında sert düşüş görüldü. Fiyatlamalarda Orta Doğu’da barış ihtimalinin güçlenmesi, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatına ilişkin risklerin azalması ve dolar endeksindeki zayıflama etkili oldu.

ALTINDA YÜKSELİŞ HIZLANDI

Güvenli liman talebi ve zayıflayan dolar, değerli metallerde alımları artırdı. Haftalık bazda ons altın yüzde 2,2 yükseldi. Gümüşte yüzde 6,5, platinde ise yüzde 3,6 artış kaydedildi. Paladyum ise yüzde 2,3 geriledi.

10 Mayıs 2026 itibarıyla gram altın 6 bin 875 TL seviyelerine yaklaşırken, ons altın 4 bin 700 doların üzerinde işlem gördü. Bu tablo, özellikle birikimini altınla korumaya çalışan vatandaşların yeniden fiyat ekranlarına yönelmesine neden oldu.

PETROLDE BARIŞ FİYATLAMASI

Petrol tarafında ise yön aşağı döndü. ABD ile İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik beklentiler, petrol fiyatları üzerindeki savaş primini azalttı. Hürmüz Boğazı üzerinden sevkiyat riskinin hafiflemesi de düşüşü destekledi.

Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar bandına kadar çekildi. Petrol fiyatlarındaki düşüş, küresel enflasyon baskısının azalabileceği beklentisini de güçlendirdi. Ancak piyasalar hâlâ diplomatik haber akışına duyarlı hareket ediyor.

ABD VERİLERİ PİYASAYI ETKİLEDİ

ABD’de nisan ayı tarım dışı istihdamı 115 bin kişi arttı. İşsizlik oranı yüzde 4,3 seviyesinde sabit kaldı. Ortalama saatlik kazançların beklentilerin altında kalması, Fed’in faiz indirimi ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığı yorumlarına yol açtı.

Piyasalarda önümüzdeki günlerde iki başlık öne çıkacak: Orta Doğu’da diplomasi trafiği ve ABD’den gelecek yeni ekonomik veriler. Altın ve petrol fiyatlarında kısa vadeli yönü, bu iki gelişme belirleyecek.

Kaynak: AA, Reuters, Kitco, piyasa verileri