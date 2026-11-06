İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentte 13 Ekim'de başlayan ve şiddetini artıran yağışlar barajlardaki su seviyesini son 10 yılın aynı dönemine kıyasla en yüksek noktaya ulaştırdı. Ekim ortasında yüzde 38,06 seviyesinde olan ortalama doluluk oranı, 23 günlük periyotta 23,44 puanlık artışla yüzde 61,5 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan 868 milyon 683 bin metreküp kapasiteli barajlarda güncel su hacmi 533,75 milyon metreküpe ulaştı. Günlük tüketimin 3 milyon 14 bin metreküp olduğu megakentte, bu yıl Melen ve Yeşilçay gibi dış kaynaklardan toplam 587,09 milyon metreküp su temin edildi. Barajlara düşen yağış miktarı ise metrekare başına 985,54 kilogram ile son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

BARAJLARDA GÜNCEL DURUM

İstanbul'daki barajların tekil doluluk oranları incelendiğinde; Istrancalar yüzde 98,04, Darlık yüzde 95,19, Ömerli yüzde 83,11 ve Elmalı yüzde 80,84 ile en yüksek su seviyesine sahip havzalar oldu. Alibey'de doluluk yüzde 79,68, Terkos'ta yüzde 50,45, Sazlıdere'de yüzde 40,75, Büyükçekmece'de yüzde 39,81 olarak ölçülürken, Pabuçdere yüzde 7,74 ve Kazandere yüzde 11,55 seviyelerinde kaldı.

2026 YILI NEDEN REKOR YAĞIŞ ALDI?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı'ndan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'in aktardığına göre, yağışlardaki bu artışın temelinde deniz suyu sıcaklıkları ve basınç sistemlerinin etkileşimi yatıyor. Orta Akdeniz, Marmara ve Karadeniz'deki yüksek su sıcaklıkları, kuzeyden inen kutupsal soğuk hava dalgasıyla birleşerek yağış miktarını artırdı. Sibirya, İskandinav ve Azor yüksek basınç sistemlerinin Avrupa üzerindeki konumu da Doğu Akdeniz havzasındaki yağış rejimini doğrudan etkiledi.

115 YILLIK VERİLERDE 2026 İKİNCİ SIRADA

Kandilli Rasathanesi'nin 115 yıllık ölçüm periyodu dikkate alındığında 2026 yılı tarihi bir eşiği geride bıraktı. 1 Ocak - 5 Kasım tarihleri arasında metrekareye düşen 1029,5 kilogram yağış ile 2026, Türkiye'nin en çok yağış alan ikinci yılı olarak kayıtlara geçti. Bu alandaki rekor ise metrekareye 1059,1 kilogram yağışın düştüğü 2010 yılına ait bulunuyor.