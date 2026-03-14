SINIR KURALI NET: 10 BİN EURO ÜSTÜ BEYAN ŞART

Sınır kapılarında beyan edilmeden 10 bin euronun üzerindeki para geçişlerine gümrük görevlileri izin vermiyor. Buna rağmen bazı kişiler, belirli bir oranda vergi ödememek ya da kara para geçirmeye çalışmak amacıyla parayı bildirmeden, gizli bölmeler gibi yöntemlerle sınırdan çıkarmayı deniyor. Bu girişimlerin bedeli ise ağır oluyor; şimdiye kadar bu yolla taşınmaya çalışılan milyonlarca lira, Sırp ve Bulgar gümrüğünde yakalanarak el konuldu.

TÜRKİYE’YE GİDERKEN KONTROLE TAKILDI

Bu vakalara bir yenisi daha eklendi. Türkiye’ye doğru yola çıkan bir gurbetçi, Sırbistan’da yapılan kontrol sırasında durduruldu. Yapılan aramada, kişinin üzerinde toplam 374 bin euro bulunduğu öğrenildi.

PARAYA EL KONULDU

Ele geçirilen paranın 18 milyon 918 bin TL’ye karşılık geldiği belirtilirken, Sırbistan gümrüğü paraya el koydu.

SINIRDA SIKI DENETİM

Sırp ve Bulgar gümrüğünde denetimlerin titizlikle sürdürüldüğü, Türkiye’ye ya da başka ülkelere geçmek isteyen vatandaşların kapsamlı aramadan geçmeden sınırı aşmasına izin verilmediği ifade ediliyor.