A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi’ndeki ilk sınavında Fransa’yı konuk etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Türkiye, ikinci yarıda Mbappe’nin golüne engel olamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

İLK YARIDA GOL ÇIKMADI

Fransa, 17’nci dakikada Mbappe ile gole yaklaşırken yıldız oyuncunun vuruşu az farkla auta çıktı. Türkiye ise Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler ve Can Uzun ile rakip kalede etkili olmaya çalıştı.

41’inci dakikada Cherki’nin yakın mesafeden vuruşunda Merih Demiral kritik bir müdahaleyle gole izin vermedi. İki dakika sonra Olise’nin sert şutunu Uğurcan Çakır kornere çeldi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

MBAPPE FRANSA’YI ÖNE GEÇİRDİ

Türkiye ikinci yarıya etkili başladı. 50’nci dakikada Arda Güler’in kullandığı kornerde İsmail Yüksek’in kafa vuruşunu Maignan son anda çıkardı.

Fransa ise 54’üncü dakikada savunmanın uzaklaştırmakta zorlandığı topu değerlendirdi. Olise’nin pasıyla buluşan Kylian Mbappe, sert vuruşuyla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

TÜRKİYE BERABERLİK GOLÜNÜ BULAMADI

Ay-yıldızlı ekip, geriye düştükten sonra beraberlik için baskısını artırdı. 74’üncü dakikada Arda Güler’in sert şutunu Maignan kornere çelerken, 76’ncı dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın röveşatası az farkla üstten auta çıktı.

UĞURCAN ÇAKIR KIRMIZI KART GÖRDÜ

84’üncü dakikada savunmanın arkasına sarkan Barcola ile karşı karşıya kalan Uğurcan Çakır gole engel oldu. VAR uyarısının ardından pozisyonu yeniden inceleyen hakem Felix Zwayer, Uğurcan’ın ceza sahası dışında elle oynadığına karar verdi ve milli kaleciye 87’nci dakikada kırmızı kart gösterdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi’ndeki ilk maçından 1-0’lık Fransa mağlubiyetiyle ayrıldı.