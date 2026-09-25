CORENDON Alanyaspor U15 Takımı, U15 Gelişim Ligi’nde 2026-2027 sezonuna galibiyetle başladı. Ligin ilk haftasında deplasmanda 1923 Afyonkarahisar ile karşı karşıya gelen turuncu-yeşilli gençler, sahadan 2-1 üstün ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında skor üstünlüğünü ele geçiren Alanyaspor, ikinci yarıda rakibinin farkı bire indirmesine rağmen avantajını korumayı başararak sezonun ilk maçından 3 puan çıkardı.

İLK GOL FURKAN KARAKAYA’DAN

Mücadeleye galibiyet hedefiyle çıkan Corendon Alanyaspor U15 Takımı, aradığı golü 25’inci dakikada buldu. Furkan Karakaya, kaydettiği golle turuncu-yeşilli ekibi deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

Golün ardından skor üstünlüğünü koruyan Alanyaspor, ilk yarının son bölümünde rakip kalede bir kez daha etkili oldu.

AREL ÖZDEMİR FARKI İKİYE ÇIKARDI

Dakikalar 44’ü gösterdiğinde sahneye bu kez Arel Özdemir çıktı. Özdemir’in kaydettiği golle Alanyaspor farkı ikiye çıkararak skoru 2-0’a taşıdı.

Turuncu-yeşilliler böylece karşılaşmanın ilk bölümünde yakaladığı fırsatları gole çevirerek önemli bir avantaj elde etti.

AFYONKARAHİSAR FARKI BİRE İNDİRDİ

Ev sahibi 1923 Afyonkarahisar, ikinci yarıda bulduğu golle farkı bire indirdi. Skorun 2-1’e gelmesinin ardından mücadelede heyecan artarken Alanyaspor, kalan dakikalarda üstünlüğünü korumayı başardı.

Başka golün olmadığı karşılaşma Corendon Alanyaspor’un 2-1’lik galibiyetiyle sona erdi.

LİGE MORALLİ BAŞLANGIÇ

Bu sonuçla Corendon Alanyaspor U15 Takımı, U15 Gelişim Ligi’ndeki ilk karşılaşmasından 3 puanla ayrıldı. Turuncu-yeşilli gençler, sezonun açılış haftasında deplasmanda elde ettikleri galibiyetle lige moralli bir başlangıç yaptı. (Mehmet TUNÇ)