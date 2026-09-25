EuroLeague'in ilk hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, sarı-lacivertli ekip parkeden 78-68'lik skorla galip ayrılarak sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Karşılaşmanın ilk bölümleri büyük bir çekişmeye sahne oldu. Her iki takımın da karşılıklı sayılar bulduğu birinci periyot 19-19 eşitlikle sona erdi. İkinci çeyrekte de taraflar birbirine oyun anlamında üstünlük sağlayamayınca, takımlar soyunma odasına 34-34'lük beraberlikle girdi.

İKİNCİ YARIDA KONTROL KİME GEÇTİ?

Mücadelenin üçüncü çeyreğiyle birlikte oyunun kontrolü ev sahibi ekibe geçti. Hücumda ve savunmada vites yükselten Fenerbahçe, bu periyodu 57-53 önde kapatmayı başardı. Son çeyrekte de rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen sarı-lacivertliler, sahadan 10 sayı farkla 78-68 galip ayrıldı.

İKİNCİ HAFTADA SIRADAKİ RAKİP KİM?

Avrupa arenasındaki ilk maçında hata yapmayan Fenerbahçe, turnuvanın ikinci haftasında da taraftarı önüne çıkacak. Temsilcimiz, EuroLeague'in ikinci hafta mücadelesinde Alman ekibi Bayern Münih'i kendi sahasında ağırlayacak.