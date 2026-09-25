YENİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, parti içi seçim sürecinin önemli aşamalarından biri olan ilçe başkanlığı ön seçimine hazırlanıyor. 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.00-17.00 arasında ALTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek ön seçimde üyeler sandık başına gidecek.

Partinin uyguladığı seçim sistemi kapsamında üyeler, ilçe başkanlığı için tercihlerini doğrudan sandığa yansıtacak. Ön seçimde üyelerden en fazla oyu alan isim ise resmi kongrede başkan adayı olarak delegelerin karşısına çıkacak.

ÖN SEÇİM 27 EYLÜL’DE

YENİ Parti’nin Alanya’daki ön seçimi 27 Eylül Pazar günü ALTSO Konferans Salonu ve fuaye alanında gerçekleştirilecek. Oy verme işlemi saat 10.00’da başlayacak ve 17.00’ye kadar devam edecek.

Partinin daha önce açıkladığı takvim kapsamında ilçe kongre delegeleri de üyelerin oylarıyla belirlendi. Böylece resmi kongre öncesinde ilçe başkanlığı için üyelerin tercihinin ortaya konulacağı ön seçim aşamasına geçildi.

RESMİ KONGRE 3 EKİM’DE

Ön seçim sürecinin ardından YENİ Parti Alanya İlçe Kongresi’nin 3 Ekim Cumartesi günü Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ön seçimde en fazla oyu alan isim, resmi kongrede delegelerin karşısına başkan adayı olarak çıkacak. Mevcut durumda Alanya Kurucu İlçe Başkanı Bülent Kandemir dışında başka bir aday bulunmadığı bildirildi.

KANDEMİR’DEN ÜYELERE ÇAĞRI

YENİ Parti Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir de üyeleri sandığa davet etti. Kandemir, partinin Alanya’daki yol haritasının üyelerin katılımıyla belirlenmesini hedeflediklerini ifade ederek tüm parti üyelerine ön seçime katılım çağrısında bulundu.

Kandemir, üyelerin ilçe, il ve genel başkanın belirlenmesi süreçlerine katılımının parti tarafından benimsenen yöntemin bir parçası olduğunu belirtti.

ALANYA’DA SANDIK 10.00’DA AÇILACAK

Alanya’daki üyeler 27 Eylül’de saat 10.00’dan itibaren oylarını kullanabilecek. Sandıkların saat 17.00’de kapanmasıyla birlikte ilçe başkanlığı ön seçim sürecinin tamamlanması bekleniyor.

YENİ Parti’nin Antalya’daki diğer ilçe teşkilatlarında da 26 ve 27 Eylül tarihlerinde ön seçimler gerçekleştiriliyor. Alanya ile Gazipaşa’daki seçimlerin 27 Eylül’de yapılacağı açıklandı. (Mine UZUN)