Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2026-2027 sezonu, dikkat çeken bir açılış mücadelesine sahne oldu. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre TOFAŞ, ev sahibi olduğu karşılaşmada Pizzabulls Bordo Bandırma ile karşı karşıya geldi.

Maç boyunca iki takımın da karşılıklı sayılarıyla dengede giden mücadelenin son bölümünde ciddi bir çekişme yaşandı. Konuk ekip Pizzabulls Bordo Bandırma, son saniyelere 89-87 önde girerek avantajı eline aldı.

YİĞİTCAN SAYBİR'DEN UZAK MESAFELİ ATIŞ

Karşılaşmanın son anlarında topu kendi yarı alanında kontrol eden Yiğitcan Saybir, sürenin bitmesine saliseler kala şutunu elinden çıkardı. Kendi sahasından atılan bu 3 sayılık isabetle birlikte TOFAŞ, mücadeleyi 90-89 kazanmayı başardı.

LİG TARİHİNE GEÇEN AÇILIŞ MAÇI

Basketbol sahalarında nadir görülen tam saha baskılı hücum ve uzak mesafe isabetleri, yeni sezonun ilk haftasında istatistiklere yansımış oldu. Maçın bitiş düdüğünün ardından TOFAŞ oyuncuları parke üzerinde galibiyet kutlaması gerçekleştirdi.