ALANYA Üniversitesi, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte üniversiteye ilk kez adım atan öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla oryantasyon programları gerçekleştirdi. Fakülte ve meslek yüksekokulu programlarına yeni kayıt yaptıran öğrencilerin katıldığı programlar, bölümlerin akademik yapıları ve öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak planlandı.

Üniversite yaşamına başlayan öğrencilerin yeni eğitim ortamlarını daha yakından tanımalarının amaçlandığı programlarla, akademik ve sosyal hayata daha bilinçli bir başlangıç yapmalarına katkı sağlanması hedeflendi.

FARKLI FAKÜLTELERDEN ÖĞRENCİLER KATILDI

Oryantasyon programlarına Alanya Üniversitesi bünyesindeki İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim görecek yeni öğrenciler katıldı.

Her bölümün kendi akademik yapısı doğrultusunda gerçekleştirilen programlarda öğrencilerin eğitim alacakları bölüm ve programları daha yakından tanımalarına imkan sağlandı.

ÜNİVERSİTE HAYATINA UYUM SÜRECİNE DESTEK

Üniversite eğitiminin öğrenciler açısından yeni bir akademik ve sosyal dönemin başlangıcı olması nedeniyle oryantasyon çalışmalarında uyum sürecine ağırlık verildi. Yeni öğrencilerin eğitim-öğretim dönemine daha hazırlıklı başlamaları ve üniversite yaşamına kısa sürede adapte olmaları amaçlandı.

YENİ DÖNEME BİLİNÇLİ BAŞLANGIÇ

Bölümlere özel olarak gerçekleştirilen programlarla öğrencilerin yeni eğitim ortamlarına ilişkin bilgi sahibi olmalarının yanı sıra üniversite yaşamına daha bilinçli bir başlangıç yapmalarına katkı sunuldu.

Alanya Üniversitesi’nde gerçekleştirilen oryantasyon programlarının ardından yeni öğrenciler, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı’ndaki akademik yolculuklarına başladı.