Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen 2026

Avrupa Boks Şampiyonası'nın kapanış gününde milli sporcu Emrah Yaşar altın madalyanın sahibi oldu. Asics Arena'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda Yaşar, erkekler 90 kilo final müsabakasına çıktı.

Şampiyona sonuçlarına göre, Avrupa arenasında kariyerinin ilk final maçına çıkan milli boksör, İspanyol rakibi Enmanuel Reyes Pla ile karşı karşıya geldi. Ringden 5-0'lık net bir skorla galip ayrılan Yaşar, Avrupa şampiyonu unvanını elde etti.

TÜRKİYE İÇİN TARİHİ DÖNÜM NOKTASI

Emrah Yaşar'ın elde ettiği bu zafer, Türkiye'nin Avrupa boks şampiyonaları geçmişinde erkekler ağır sıklet kategorisinde kazandığı ilk altın madalya olarak tarihe geçti. Bu tarihi başarı, milli takımın ağır sıkletteki uluslararası rekabet gücünü tescillerken, Türk boksörlerin gelecek turnuvalardaki madalya hedeflerini de bir üst seviyeye taşıdı.