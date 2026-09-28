A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci karşılaşmasında İtalya'yı konuk edecek. Türkiye - İtalya maçı 28 Eylül 2026 Pazartesi günü Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIM DA İLK PUANLARININ PEŞİNDE

Türkiye ve İtalya, gruptaki ilk karşılaşmalarından puan çıkaramadı. Ay-yıldızlı ekip 25 Eylül'de Kocaeli'de oynadığı Fransa karşılaşmasını 1-0 kaybederken, İtalya ise Roma'da Belçika'ya 2-0 mağlup oldu. İlk maçların ardından Belçika ve Fransa üçer puana ulaşırken Türkiye ile İtalya puansız kaldı.

Bu tablo, Bursa'daki mücadeleyi grup sıralaması açısından önemli hale getiriyor. Aynı akşam grubun diğer karşılaşmasında Belçika ile Fransa da karşı karşıya gelecek.

MAÇI MICHAEL OLIVER YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı hakem kadrosuna göre mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Dördüncü hakem Darren England olurken VAR'da Stuart Attwell, AVAR'da ise Matthew Donohue görev alacak.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN DURUMU BELİRSİZ

İtalya karşılaşmasının hazırlıklarında Orkun Kökçü'nün durumu öne çıkan başlıklardan biri oldu. TFF'nin 26 Eylül tarihli açıklamasında, ayak parmağındaki ağrı nedeniyle kampın başlangıcından itibaren takımla antrenmana çıkamayan Orkun'un fizyoterapist eşliğinde bireysel çalıştığı bildirildi. Anadolu Ajansı da milli futbolcunun İtalya karşısında forma giymesinin beklenmediğini aktardı.

BURSA'DA KAPILAR ERKEN AÇILACAK

TFF, karşılaşmayı stadyumdan izleyecek taraftarlar için ayrıca bilgilendirme yayımladı. 43 bin 361 seyirci kapasiteli stadyumun kapılarının başlama vuruşundan üç saat önce, saat 18.45'te açılması planlandı. Karşılaşma yüksek risk ve yüksek profil kategorisinde değerlendirildiği için taraftarlara güvenlik ve bilet kontrollerini göz önünde bulundurarak stadyuma erken gelmeleri tavsiye edildi.

MİLLİ TAKIMI YOĞUN FİKSTÜR BEKLİYOR

Türkiye, İtalya karşılaşmasının ardından 2 Ekim'de Belçika'ya konuk olacak. Ay-yıldızlı ekip 5 Ekim'de ise Bologna'da bir kez daha İtalya ile karşılaşacak. Kasım döneminde 12 Kasım'da Türkiye-Belçika, 15 Kasım'da da Fransa-Türkiye maçları oynanacak.

A Milli Takım, 2026-27 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'nde tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele ediyor. Türkiye'nin yer aldığı 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika bulunuyor.