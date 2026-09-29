Alanya-Manavgat D-400 Karayolu’nda tur otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Çenger Mahallesi’ndeki Çenger Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Manavgat istikametine seyir halinde olan A.E. yönetimindeki 07 LDP 71 plakalı tur otobüsü, kavşakta O.Z. idaresindeki 07 C 74501 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs sürücüsü O.Z. ile tur otobüsünde bulunan Romanya vatandaşı E.C. ve A.A.Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZANIN NEDENİ İNCELENİYOR

Kazanın ardından ekipler bölgede inceleme başlattı. Trafik kazalarında araçların seyir yönleri, çarpışma noktası, yol ve kavşak koşulları ile varsa çevredeki kamera kayıtları ve diğer bulgular, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesinde önem taşıyor. Bu incelemelerin ardından kazanın oluş şekline ilişkin teknik ve adli süreç netlik kazanıyor.

D-400 TURİZM VE ULAŞIM İÇİN ÖNEMLİ

Çenger, Manavgat’ın doğusunda ve Alanya sınırına yakın konumuyla D-400 Karayolu üzerindeki turizm bölgelerinden biri. Bölgenin yakın çevresinde turizm tesisleri ve ikinci konut alanları bulunurken D-400, Manavgat ile Alanya arasındaki ulaşımın ana omurgasını oluşturuyor. Güzergâh aynı zamanda oteller, yerleşim alanları ve turizm tesislerine ulaşım sağlayan servis, minibüs, tur otobüsü ve özel araç trafiğini taşıyor.

ÇENGER GÜZERGÂHINDA ARAÇ TRAFİĞİ YOĞUN

Manavgat-Alanya arasında çalışan toplu taşıma araçlarının güzergâhında da Çenger yer alıyor. D-400 üzerindeki hat; Kızılot, Çenger, Okurcalar, İncekum, Avsallar, Türkler, Payallar ve Konaklı gibi çok sayıda turizm ve yerleşim bölgesini birbirine bağlıyor. Özellikle turizm hareketliliğinin devam ettiği dönemlerde tur otobüsleri ve transfer araçları da bu koridoru yoğun şekilde kullanıyor.

KAVŞAKLARDA DİKKAT ÇAĞRISI

D-400 gibi şehirler arası trafik ile yerel trafiğin aynı güzergâhta buluştuğu yollarda kavşak geçişleri sürücüler açısından özel dikkat gerektiriyor. Sürücülerin kavşağa yaklaşırken hızlarını yol ve trafik şartlarına göre azaltmaları, takip mesafesini korumaları, dönüş ve şerit değiştirme kurallarına uymaları önem taşıyor. Tur ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda ise trafik kurallarına uyulması, hem sürücü hem de yolcuların güvenliği açısından daha da önem kazanıyor.

BENZER KAZALAR DA YAŞANMIŞTI

Manavgat-Alanya D-400 hattı geçmişte de farklı türde trafik kazalarına sahne oldu. Çenger ve çevresinde araçların karıştığı kazalar kamuoyuna yansırken, bölgede kavşak düzenlemeleri de yerel yönetimlerin çalışma başlıkları arasında yer aldı. Son kazayla ilgili başlatılan incelemenin tamamlanmasının ardından olayın kesin oluş şeklinin belirlenmesi bekleniyor.