ALANYA'NIN Tosmur Mahallesi’ne bağlı Gölbeleni Yaylası’nda, mahalle sakinlerinin dayanışmasıyla cami inşa edildi. Tosmur Mahalle Muhtarı Yakup Gündoğan ve Alanyalı gençler Celaleddin Aydoğan, Tunahan Karapulat, Musa Karaduman, Hilmi Gündoğan, İsa Karaduman, Osman Karaduman ve İbrahim Aydoğan'ın öncülüğünde yürütülen çalışmaya Tosmur’dan ve farklı bölgelerden çok sayıda vatandaş maddi destek verdi.

İMECE USULÜYLE YAPILDI

Yaklaşık 200 metrekarelik alana inşa edilen caminin yapım sürecinde vatandaşlar el ele vererek imece usulüyle hareket etti. Hayırseverlerin maddi katkılarıyla tamamlanan cami, bölge halkının ibadet ihtiyacına cevap verecek.

TOSMUR HALKI SEFERBER OLDU

Caminin yapımında Tosmur halkının yanı sıra dışarıdan vatandaşların da maddi katkıları oldu. Dayanışma ve yardımlaşma içerisinde sürdürülen çalışmalar sonucunda Gölbeleni Yaylası’na kazandırılan cami, bölge sakinlerinin ortak emeğinin eseri oldu.