YANGIN ÖRTÜ ALTI ÜRETİM ALANINDA ÇIKTI

Olay, saat 14.30 sıralarında Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi'nde bulunan örtü altı üretim alanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sera çalışanının park ettiği otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sararken, çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın çevreye daha fazla yayılmadan söndürüldü.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın nedeniyle otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Alevlerin etkisiyle aracın yakınında bulunan bir ev ile sera alanında da maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yetkililer, olay yerinde yapılacak teknik incelemenin ardından yangının kesin çıkış sebebinin netlik kazanacağını belirtti.