Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın dijital platformlardaki tüm hesaplarına erişim engeli getirildi.

Alınan karar kapsamında Polat'ın kullandığı Instagram, TikTok, Facebook ve YouTube hesaplarının erişime kapatıldığı bildirildi.

Kararın, daha önce erişime kapatılan ana hesapların yanı sıra sonradan aktif hale getirilen hesapları da kapsadığı belirtildi.

YEDEK HESAP DA ERİŞİM ENGELİ KAPSAMINA ALINDI

Daha önce "dilanpolat_tr" kullanıcı adıyla yeniden açılan yedek hesabın da erişim engeli kapsamına dahil edildiği ifade edildi.

Yaklaşık 1,5 milyon takipçiye sahip olduğu belirtilen hesabın da kapatılmasıyla birlikte Polat'ın sosyal medya faaliyetlerinin önemli ölçüde sınırlandığı aktarıldı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Sürece ilişkin değerlendirmede bulunan avukat Melih Demirer, alınan kararın tüm sosyal medya platformlarını kapsadığını belirtti.

Demirer, erişim engelinin kapsamının genişletildiğini ifade etti.

KAMUOYUNDA GENİŞ YANKI UYANDIRAN GELİŞMELER YAŞANMIŞTI

Öte yandan Engin ve Dilan Polat çiftinin koruması Can Polat'ın İzmir'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi de kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Söz konusu olayın ardından Dilan Polat'ın sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayın da gündeme gelmişti.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında daha önce yürütülen soruşturma kapsamında yargılama süreci devam ediyor.

Yetkililer tarafından alınan erişim engeli kararının gerekçesine ilişkin resmi açıklamaların takip edildiği belirtiliyor.