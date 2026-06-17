Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) son günlerde yaşanan yönetim ve disiplin tartışmaları yeni bir aşamaya geçti. Parti içinde alınan ihraç ve fesih kararlarının ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, görevden alınan il başkanlıklarına destek verilmesi çağrısında bulundu.

Özel, partililerin görevden alınan il başkanlıklarına giderek seçilmiş yöneticilere sahip çıkmasını istedi.

CHP Genel Merkezi önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, il başkanlarının delegelerin ve örgütlerin oylarıyla göreve geldiğini hatırlatarak, bu isimlerin görevden alınmasına yönelik kararların hukuki ve siyasi açıdan tartışmalı olduğunu savundu.

"Kim seçilmişse biz onu tanırız" diyen Özel, görevden alınan il başkanlarının yanında olduklarını söyledi.

Parti örgütlerine seslenen Özel, "Tüm partililerimizi il başkanlıklarına sahip çıkmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca, mevcut yönetimin aldığı kararların parti tabanında karşılık bulmadığını ileri sürerek, seçilmiş yöneticilerin iradesinin korunması gerektiğini belirtti.

CHP'de yaşanan süreç kapsamında bazı il örgütlerine yönelik fesih kararları ve çeşitli disiplin işlemleri gündeme gelmişti. Bu kararların ardından parti içinde farklı kanatlardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"SEÇİLMİŞ İRADEYE MÜDAHALE EDİLİYOR"

Özel, il kongrelerinde üyelerin oylarıyla göreve gelen yöneticilerin meşruiyetinin devam ettiğini savunarak, alınan kararların parti içi demokrasiyi zedelediğini ifade etti.

Görevden alınan il başkanlarının arkasında olduklarını vurgulayan Özel, örgütlerin süreci yakından takip etmesi gerektiğini söyledi.

VEKİLLERİN GÖREVLERİ SÜRÜYOR

Parti içindeki disiplin süreçlerine de değinen Özel, haklarında işlem yürütülen milletvekillerinin durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kesinleşmiş bir karar bulunmadığını belirten Özel, söz konusu isimlerin CHP milletvekili olarak görevlerini sürdürdüğünü ifade etti.

CHP'de yaşanan son gelişmelerin ardından gözler önümüzdeki günlerde yapılacak parti kurulları toplantılarına ve olası yeni açıklamalara çevrildi.