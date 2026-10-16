Alanya Belediyesi'nin kültürel mirası yaşatma çalışmaları kapsamında, yöreye özgü bir masal olan "Dağ Padişahı" tiyatro sahnesine taşındı. Alanya Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan ve kukla-anima sanatının kullanıldığı oyunun lansmanı, belediye yetkilileri ve sanat ekibinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sedat Çolak tarafından derlenen eser, Rejisör Gürol Tonbul'un yönetmenliğinde sahneleniyor. Oyunda, Toroslar'da yaşayan Yörük kızı Sultan'ın, kentteki su krizini çözmek için sadık dostları Çullu ve Çomar ile atıldığı macera anlatılıyor. Buse Sakarya Ceyhan, Esra Tığlı Kutertan, Güneş Çağlar ve Tahir Ayne'nin rol aldığı yapım, doğanın ve suyun önemine dikkat çekiyor.

ALANYA KAYNAKLI İLK OYUN

Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak'ın aktardığına göre, Alanya Belediye Tiyatrosu tarihinde ilk kez kaynağı doğrudan ilçeye ait olan bir oyun sahneleniyor. Koçak, ALSAV Vakfı ile yürütülen çalışmalar sonucunda derlenen masalların önce kitaplaştırıldığını, ardından İngilizceye çevrilerek evrensel bir boyuta taşındığını belirtti. Lansmana katılan yetkililer, yeni sezonda tüm ekibe başarı dileklerini iletti.

KUKLA SANATIYLA SAHNELENEN ESER NE ZAMAN İZLENEBİLİR?

Oyunun yönetmeni Gürol Tonbul, kukla ve animasyon sanatının zorluklarına dikkat çekerek, ekibin uyumlu çalışmasıyla yerel bir masalın evrensel standartlarda sahneye konduğunu ifade etti. Yedi yaşından itibaren her kesime hitap edecek şekilde tasarlanan "Dağ Padişahı", prömiyerinin ardından her on beş günde bir çarşamba günleri Alanya Belediye Tiyatrosu'nda izleyici karşısına çıkacak.