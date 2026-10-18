Antalya siyasetinde gözler Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'a çevrildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrılmasının ardından siyasi yoluna bağımsız olarak devam ettiği belirtilen Kotan'ın, Yeni Parti'ye üye olduğu yönündeki haberler gündem yarattı.

Söz konusu gelişmenin doğrulanması halinde Konyaaltı Belediyesi'nde yeni bir siyasi dönem başlayacak.

CHP'DEN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ

Cem Kotan, 1 Ekim 2026'da CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kotan, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Böylece CHP ile yollarını ayıran belediye başkanı, Konyaaltı'ndaki görevini bağımsız olarak sürdürmeye başladı.

İKİ HAFTALIK BAĞIMSIZLIK SONA ERDİ

Yaklaşık iki hafta boyunca bağımsız belediye başkanı olarak görev yapan Cem Kotan, 17 Ekim Cumartesi günü Yeni Parti'ye üye oldu.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığı bilgilere göre Kotan'ın partiye katılımı gerçekleşti. Böylece Antalya siyasetinde bir süredir merak edilen siyasi tercih netlik kazandı.

ROZETİ 20 EKİM SALI GÜNÜ TAKILACAK

Yeni Parti'ye katılan Cem Kotan için 20 Ekim Salı günü rozet töreni düzenlenmesi bekleniyor.

Kotan'ın yeni partisindeki siyasi yolculuğunun resmî törenle kamuoyuna duyurulacağı belirtiliyor.

İSTİFA SONRASI BELEDİYE MECLİSİNDE GERİLİM YAŞANMIŞTI

Kotan'ın CHP'den ayrılması, Konyaaltı Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısına da yansımıştı.

Toplantıda disiplin süreci ve istifa kararı gündeme gelirken siyasi tartışmalar yaşanmıştı. Kotan, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek belediye başkanlığı görevini sürdürme kararlılığını dile getirmişti.

ANTALYA SİYASETİNDE GÖZLER YENİ DÖNEMDE

Cem Kotan'ın Yeni Parti'ye katılmasıyla birlikte Konyaaltı Belediyesi'ndeki siyasi dengelerin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Özellikle belediye meclisindeki ilişkiler ve önümüzdeki dönemde alınacak siyasi kararlar, Antalya kamuoyunun yakından takip edeceği başlıklar arasında yer alıyor.