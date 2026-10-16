Antalya'da bu yıl 63'üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Altın Portakal Film Festivali bünyesinde yer alan Film Forum etkinlikleri için geri sayım başladı. Festival komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk sinemasına yeni eserler kazandırmayı hedefleyen platformun finalistleri ve jüri üyeleri netleşti.

24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak olan festivalde, Film Forum etkinlikleri 26-27 Ekim'de organize edilecek. Toplamda 1 milyon 450 bin TL finansal destek sağlanacak olan platformda, finale kalmayı başaran projelerin sahipleri 26 Ekim saat 12.00'de sunumlarını gerçekleştirecek. Destek almaya hak kazanan yapımlar ise 27 Ekim'deki ödül töreninde açıklanacak.

BAŞVURU SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ve bağımsız sinemacılar için önemli bir finansman kaynağı olan Film Forum'a gösterilen ilgi dikkat çekti. Geçen yıl 172 olan toplam başvuru sayısı bu sene 269'a yükseldi. Kategorilere göre dağılıma bakıldığında; İlk Uzun Metraj Film Geliştirme Platformu'na 167, Uzun Metraj Kurmaca Film Pitching Platformu'na 41, Belgesel Film Work In Progress Platformu'na 35, Uzun Metraj Kurmaca Film Work In Progress Platformu'na 16 ve Sümer Tilmaç Adayı kategorisine 10 proje başvurdu.

JÜRİ KOLTUĞUNDA KİMLER VAR?

Sektör profesyonelleri ile yeni yetenekleri bir araya getiren organizasyonun değerlendirme kadrosu da kamuoyuna duyuruldu. Work In Progress Jürisi'nde Ali Vatansever, Anja Strelec ve Miljenka Čogelja görev alırken, Pitching Jürisi Derya Yanmış, Levent Kazak ve Melik Saraçoğlu isimlerinden oluştu.