Alanya Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Alanya Tropikal Meyve Festivali, 9-11 Ekim tarihleri arasında üç gün boyunca kenti gastronomi, kültür, sanat ve müziğin buluşma noktasına dönüştürdü. “Karayipler’den Alanya’ya Tropik Bir Hikâye” temasıyla gerçekleştirilen festival, Guatemala ve Nikaragua büyükelçilerini, Panama Büyükelçiliği temsilcisini, gastronomi dünyasının tanınmış isimlerini, üreticileri ve ziyaretçileri Alanya’da buluştururken, Alanya’nın tropikal tarımdaki birikimini ve yerel değerlerini ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtmak için önemli bir platform oluşturdu.

Eski belediye binası arkasındaki alanda yapılan festivale protokol üyeleri de yoğun ilgi gösterdi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik eşliğinde alandaki stantları, Yeni Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Yeni Parti İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Belediye Başkan Yardımcıları, Başkan Danışmanları ve belediye meclis üyeleri, oda ve dernek temsilcileri ziyaret etti.

Akdeniz’in bereketli topraklarında yetişen tropikal meyveler, Alanya’nın tarımsal çeşitliliğini gözler önüne serdi. Festival alanında üreticiler ürünlerini tanıtırken gastronomi etkinlikleri, uygulamalı atölyeler ve yarışmalar tropikal meyvelerin farklı kullanım alanlarını ziyaretçilerle buluşturdu. Festival, tarımsal üretimin gastronomi ve turizmle kurduğu ilişkiye de dikkat çekti. Alanya’nın avokado, muz ve diğer tropikal ürünlerdeki üretim potansiyeli; yerel mutfak kültürü, yöresel lezzetler ve uluslararası gastronomi örnekleriyle bir arada ele alındı. Tropikal meyveler, festival boyunca üretimden sofraya uzanan geniş bir hikâyenin başrolünde yer aldı.

ULUSLARARASI BULUŞMA, YEREL ÜRETİME YENİ BİR VİTRİN

Nikaragua Büyükelçisi Tatiana Daniela García Silva, Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Panama Büyükelçiliği Müsteşarı Mario Alberto Julio Granados'un katılımıyla uluslararası nitelik kazanan festival, farklı ülkelerin gastronomi kültürlerini Alanya’da bir araya getirdi. Karayipler’den Akdeniz’e uzanan lezzet yolculuğu, tropikal meyvelerin farklı mutfaklardaki kullanımını ve kültürler arasındaki benzerlikleri ortaya koydu. Alanya’nın üretim potansiyelinin uluslararası konuklara tanıtılması, festivalin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Yerel ürünlerin farklı ülkelerin mutfak kültürleriyle buluştuğu etkinlikler, kentin tarımsal değerlerinin gastronomi turizmi açısından taşıdığı potansiyeli de görünür kıldı.

ÜNLÜ ŞEFLER ALANYA’NIN LEZZETLERİNİ YORUMLADI

Festival programı, gastronomi dünyasının tanınmış isimlerini Alanya’da bir araya getirdi. Elif Korkmazel, Sahrap Soysal, Asuman Kerkez ve Nermin Öztürk başta olmak üzere farklı alanlardan isimler, düzenlenen söyleşi ve atölyelerde ziyaretçilerle buluştu. Gastronometro şefleri Murat İlke Özipek ve Gökhan Sehlikoğlu ile şef Yusuf Ziya Türközü de etkinliklerde yer aldı. Tropikal meyvelerle hazırlanan tarifler, sokak lezzetleri atölyeleri, kahve hazırlama etkinlikleri ve ata tohumlarıyla yapılan uygulamalar, gastronominin farklı yönlerini ziyaretçilere tanıttı. Aran Lokantası işletmecisi Hayri Sünbül, Alanya esnaf lokantalarının geleneksel lezzetlerini anlatırken Alanya’da yaşayan Filipinliler ve Kazakistanlılar da kendi mutfaklarından örnekler sundu. Sunucu Nur Viral ve astrolog-yazar Nuray Sayarı'nın programı, kahve uzmanı Yunus Çakmak’ın etkinliği ve caz sanatçısı Selen Beytekin’in performansı da festivalin dikkat çeken buluşmaları arasında yer aldı.

ALANYA’NIN ÜRETİCİLERİ YARIŞTI, YEREL LEZZETLER ÖNE ÇIKTI

Festivalin en çok ilgi gören etkinlikleri arasında En Ağır Alanya Avokadosu, En Lezzetli Avokadolu Alanya Çomaçı ve En Uzun Portakal Kabuğu Soyma yarışmaları yer aldı. En Ağır Alanya Avokadosu yarışmasında 679 gramlık avokadosuyla Mehmet Gaparoğlu birinci oldu. Emrah Ünal 584 gramla ikinci, Ahmet Dalabasmaz ise 530 gramla üçüncü sırada yer aldı. Portakal kabuğunu en uzun soyma yarışması ise katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

Üreticilerin emeğini ve Alanya’nın tarımsal çeşitliliğini ön plana çıkaran yarışmalar, yerel ürünlere yönelik ilgiyi artırırken kentin kendine özgü lezzetlerinin tanıtımına da katkı sundu.

ALANYA’NIN KÜLTÜRÜ VE KENTİN HİKÂYESİ FESTİVALDE YAŞATILDI

Festival alanında gastronominin yanı sıra tarih, kültür, sanat ve üretim temalı etkinlikler de ziyaretçilerle buluştu. Vefa Kıraathanesi’nde Alanya’nın geçmişine tanıklık etmiş isimlerle gerçekleştirilen sohbetlerde kentin tarihi, kültürel değerleri ve geçmişten bugüne uzanan yaşam öyküleri paylaşıldı. “Kozadan Doğaya Alanya’nın Endemik Mirası” çalışması ile “Alanya’da Bir Zamanlar Muz Bahçelerinde Siyah Beyaz Fotoğraf Sergisi”, kentin doğal ve kültürel zenginliğini farklı yönleriyle tanıttı. Bağımsız Sanat Hareketi’nin ileri dönüşüm çalışmaları, kültür stantları ve uygulamalı atölyeler de programda yer aldı. Çocuklara yönelik etkinlikler ve ailelerin katılımına uygun alanlarla festival, farklı yaş gruplarından ziyaretçilere hitap etti. Alanya’nın geçmişi, bugünü ve üretim kültürü, üç gün boyunca aynı alanda buluştu.

AYHAN SİCİMOĞLU VE HARİKALAR BANDOSU FESTİVALE DAMGA VURDU

Festivalin müzik programı da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. DJ Gökhan Sakaltaş ve DJ Ümit Küçüker’in performanslarının yanı sıra Ayhan Sicimoğlu ve Harikalar Bandosu’nun sahnesi, festivalin öne çıkan anları arasında yer aldı. Müzik ve eğlenceyle renklenen üç günlük program, son gün gerçekleştirilen etkinliklerle tamamlandı.

ALANYA’NIN DEĞERLERİNDEN ULUSLARARASI TANITIMA

Beşinci yılında genişleyen programıyla gerçekleştirilen Uluslararası Alanya Tropikal Meyve Festivali tarım, gastronomi, kültür, sanat ve turizmi aynı çatı altında buluşturdu. Yerel üreticilerin, gastronomi profesyonellerinin, sanatçıların ve uluslararası konukların katılımıyla gerçekleşen organizasyon, Alanya’nın sahip olduğu değerlerin daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağladı. Üç gün boyunca farklı lezzetlerin, kültürlerin ve hikâyelerin buluştuğu festival, Alanya’nın tropikal meyve üretimindeki birikimini kentin turizm ve gastronomi potansiyeliyle bir araya getirdi. Beşinci Uluslararası Alanya Tropikal Meyve Festivali, geride renkli görüntüler ve Alanya’nın üretim kültürünü öne çıkaran pek çok etkinlik bırakarak sona erdi.