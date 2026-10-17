Mardin'de bu yıl 17-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali, Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'ndeki törenle kapılarını açtı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un katılımıyla başlayan organizasyon, şehri dokuz gün boyunca geniş çaplı bir kültür ve sanat merkezine dönüştürüyor.

Açılış programında konuşan Vali Akkoyun, kentin tarihi sokakları ve hanlarının müzik, tiyatro ve sergilerle dolacağını belirterek, festivalin bölge turizmine ivme kazandıracağını bildirdi. Bakan Yardımcısı Yazgı'nın aktardığına göre, Mardin'in farklılıkları bir araya getiren yaşam kültürü ve mimarisi, Türkiye'nin ortak mirasını yansıtıyor.

FARKLI MEKANLARDA 172 ETKİNLİK

Etkinlik takvimi kapsamında şehirdeki dokuz ayrı mekanda toplam 172 program düzenlenecek. Sanatseverler Mardin Müzesi'nde "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisini ziyaret edebilirken, çocuklar için 15 Temmuz Parkı'nda özel bir etkinlik alanı oluşturuldu. Ayrıca Mardin mutfağının köklü geçmişi, 30'u aşkın restoranın dahil olduğu "Lezzet Noktası" projesiyle katılımcılara sunuluyor.

ZİYARETÇİLERİ NELER BEKLİYOR?

Festival boyunca Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda her akşam ücretsiz halk konserleri organize ediliyor. Gastronomi tarafında ise aralarında ünlü şeflerin de bulunduğu uzman isimler, kaburga dolması ve sembusek gibi yöresel tatları tanıtıyor. Ziyaretçiler, 25 Ekim'e kadar hem şehrin tarihi dokusunu keşfetme hem de çok kültürlü sofra geleneğini çok yönlü bir programla deneyimleme fırsatı bulacak.