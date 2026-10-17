Türkiye genelinde 1 Haziran ile 1 Ekim tarihleri arasında 22 farklı noktada hayata geçirilen gece müzeciliği uygulaması, 2026 yılında rekor ziyaretçi sayısına ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, tarihi ve kültürel alanları gün batımından sonra gezme imkanı sunan projeye ilgi geçen yıla oranla yüzde 32 artış gösterdi.

Bakan Ersoy'un paylaştığı verilere göre, bir önceki yıl 1 milyon 8 bin 80 olan ziyaretçi sayısı bu yıl 1 milyon 326 bin 590 seviyesine yükseldi. Kültürel mirası daha fazla kişiyle buluşturmayı hedeflediklerini belirten Ersoy, müze ve ören yerlerinin yaşayan mekanlara dönüştürülmesi için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN TARİHİ ALANLAR

Uygulama kapsamında en yüksek ilgiyi İzmir'deki Efes Ören Yeri gördü. Geçen yıl 368 bin 731 kişiyi ağırlayan Efes, yüzde 36'lık artışla 501 bin 811 ziyaretçiye ulaştı. İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi, geçen yılki 205 bin 344 olan sayıyı yüzde 35 artırarak 277 bin 557 kişiyle ikinci, Denizli'deki Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri ise 190 bin 910 kişiyle üçüncü sırada yer aldı. Bu alanları sırasıyla Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi (62 bin 71), Aydın Didim Ören Yeri (60 bin 884) ve Muğla Marmaris Müzesi (50 bin 53) takip etti.

Oransal bazda en dikkat çekici artışlar farklı bölgelerde yaşandı. İstanbul Arkeoloji Müzeleri 8 bin 789'dan 24 bin 850'ye ulaşarak yüzde 183, Aydın Didim Ören Yeri ise 27 bin 846'dan 60 bin 884'e çıkarak yüzde 119 oranında ziyaretçi artışı sağladı. Antalya'daki Patara Ören Yeri'nin ziyaretçi sayısı geçen yılki 14 bin 141 seviyesinden yüzde 98 artışla 28 bin 21'e çıkarken, İzmir Efes Yamaçevler de yüzde 82'lik yükselişle 10 bin 718'den 19 bin 541 kişiye ulaştı.

GECE MÜZECİLİĞİ TURİZME NASIL KATKI SAĞLIYOR?

Gece müzeciliği projesi, özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaz aylarında yaşanan yüksek hava sıcaklıklarına karşı turistlere konforlu bir alternatif sunuyor. Ziyaretçilerin ören yerlerini serin saatlerde gezebilmesi, bölgedeki turizm hareketliliğinin günün ilerleyen saatlerine yayılmasını ve kültürel mekanların daha verimli kullanılmasını sağlıyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı 11 müze ve 11 ören yerinde yürütülen uygulamanın süresi, gelen yoğun talep üzerine Antalya Side ve İzmir Efes'te 15 Ekim'e kadar uzatıldı. Göreme Ören Yeri'nde gece ziyaretleri 31 Ekim'e kadar devam ederken, Galata Kulesi'nde ise uygulamanın yıl boyunca kesintisiz olarak sürdürüleceği bildirildi.