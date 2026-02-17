Gazipaşa'da Diş Hekimi Mustafa Kalaycı’nın evinde ölü bulunmasıyla başlayan ve arkasından "şeytani bir planın" çıktığı cinayet davasında karar, Alanya’da verildi. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, cinayeti tasarlayarak işledikleri sabit görülen maktulün eşi Ayşegül K. ve spor hocası sevgilisi Mehmet K. hakkında hüküm açıklandı. Bölgede şok etkisi yaratan olayda mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarına itibar etmeyerek en ağır cezayı kesti.

ŞEYTANİ PLAN: İLAÇLI KAHVALTI VE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Duruşmada ortaya dökülen detaylar, cinayetin soğukkanlılıkla işlendiğini gözler önüne serdi. İddia makamının mütalaasına göre; yasak aşk yaşayan Ayşegül K. ve Mehmet K., diş hekimini ortadan kaldırmak için kusursuz görünen bir plan yaptı. Olay günü Ayşegül K., eşinin kahvaltısına uyku getirici "Alprazolan" etken maddeli ilaç kattı. İlacın etkisiyle kendinden geçen talihsiz adam evde savunmasız kalırken, Ayşegül K. çocuklarını alarak evden çıktı.

SUÇ ORTAĞINA ANAHTAR VERİP İNTİHAR SÜSÜ VERDİLER

Planın ikinci aşamasında devreye giren spor hocası Mehmet K., binanın elektriğini şalterden keserek güvenlik kameralarını devre dışı bıraktı. Ayşegül K.'nın verdiği anahtarla eve giren katil zanlısı, baygın haldeki Mustafa Kalaycı’yı başına iki el ateş ederek öldürdü. Olay yerinden ayrılmadan önce silahı maktulün eline tutuşturan sanık, cinayete intihar süsü vermeye çalıştı. Ancak Alanya’daki yargılama süreci, bu kurguyu bozdu.

MAHKEME HEYETİNDEN 'İYİ HAL' İNDİRİMİ YOK

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanıkların "tasarlayarak, kasten ve nitelikli adam öldürme" suçunu işlediklerine kanaat getirdi. Mahkeme, toplumda "kravat indirimi" olarak bilinen iyi hal indirimini bu davada uygulamadı. Her iki sanık da indirimsiz olarak "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis" cezasına çarptırıldı. Tutukluluk hallerinin devamına karar verilen sanıklar, duruşma salonundan geniş güvenlik önlemleri altında çıkarıldı.

'ADALETE İNANCIMI KAYBETTİM' SAVUNMASI

Karar öncesi son sözleri sorulan sanıkların pişmanlık belirtmemesi ve suçlamaları reddetmesi dikkat çekti. Spor hocası Mehmet K., aleyhine delil olmadığını iddia ederek, "Ben burada adalete olan inancımı kaybettim" ifadelerini kullandı. Maktulün eşi Ayşegül K. ise suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti. Ancak mahkeme, teknik takipler, HTS kayıtları ve olay yeri inceleme raporlarını esas alarak sanıkları ömür boyu parmaklıklar ardına gönderdi. (Mehmet AL - ÖZEL HABER)