Kira sözleşmelerinde yer alan mülk sahibi dışında başka bir hesaba yapılan ödemeler, kiracılar için hukuki riskler barındırıyor. Avukat Ahmet Muaz Gezgin'in açıklamalarına göre, kiranın ev sahibinin eşi veya çocuğuna yatırılması teknik olarak borcu sonlandırmıyor ve tahliye sürecinin önünü açabiliyor.

2024 yılında yürürlüğe giren Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kira ödemelerinin banka veya PTT üzerinden yapılması zorunlu hale getirildi. Elden yapılan ödemelerde tespit edilen kira bedelinin yüzde 10'u oranında ceza uygulandığı bildirildi.

ELDEN KİRA ÖDEMESİNE AĞIR CEZALAR

Avukat Gezgin'in aktardığı verilere göre, birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için elden ödeme cezası en az 28 bin TL olarak belirlendi. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ve kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler için bu rakam en az 14 bin TL, diğer mükellefler için ise en az 7 bin TL seviyesinde uygulanıyor.

ALANYA GİBİ HAREKETLİ PİYASALARDA RİSK BÜYÜYOR

Turizm dinamikleri ve yerleşik yabancı nüfusu nedeniyle Alanya'daki hareketli kiralık konut piyasasında bu tür hukuki detaylar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Uzmanlar, özellikle sezonluk veya yıllık kiralamalarda mülk sahibinin yönlendirmesiyle farklı hesaplara ödeme yapılmasının ileride icra takibi riskini artırabileceği konusunda uyarıyor.

Hukuki sorumluluktan kurtulmak için en güvenli yöntemin, kiranın doğrudan sözleşmedeki mülk sahibinin IBAN numarasına yatırılması olduğu vurgulanıyor. Ödemenin zorunlu olarak üçüncü bir kişiye yapılması gerekiyorsa, bu durumun mutlaka yazılı bir belge veya sözleşme eki ile resmiyet kazanması ve dekont açıklamasında ödeme döneminin net şekilde belirtilmesi gerekiyor.