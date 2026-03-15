Akyazı Tüneli’nde ilerleyen hafif ticari aracını durduran şoför ile beraberindeki yolcular, araçtan gelen müzik eşliğinde dans etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin incelmelerinde, araç şoförü ile beraberindeki yolcuların, trafik akışını tehlikeye düşürecek şekilde müzik eşliğinde oynadıkları tespit edildi. Bunun üzerine sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 180 bin lira idari ceza uygulanıp, sürücü belgesi ile araç 120 gün süreyle trafikten menedildi.

