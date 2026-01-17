ABD ile Avrupa arasındaki ipler kopma noktasına geldi. Grönland'ı satın alma planına karşı duran ülkelere karşı Beyaz Saray'dan sert bir hamle geldi. Aralarında Alanya turizminin ve yerel ekonominin ana pazarlarını oluşturan Almanya, Hollanda ve İskandinav ülkelerinin de bulunduğu 8 ülkeye ek vergi getirildi. Küresel piyasaları derinden sarsması beklenen bu karar, ticaret savaşlarında yeni bir cephe açtı.

TARİH VERİLDİ: ORANLAR KATLANACAK

Grönland ısrarından vazgeçmeyen Donald Trump; Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya menşeli ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Yaptırım takvimi ise netleşti: Uygulama 1 Şubat 2026 itibarıyla başlayacak. Eğer Grönland'ın ABD'ye satışı konusunda bir anlaşma sağlanamazsa, bu oran 1 Haziran 2026 tarihinde yüzde 25'e fırlayacak. Trump, bu ekonomik kıskacın anlaşma masasına oturulana kadar süreceğini vurguladı.

"SAVUNULAMAZ BİR RİSK ALIYORLAR"

Sosyal medya hesabından çok sert açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, Avrupalı müttefiklerini "bilinmeyen amaçlarla" Grönland'a gitmekle suçladı. Bu ülkelerin gezegenin güvenliği için tehdit oluşturduğunu iddia eden Trump, "Oynadıkları oyun çok tehlikeli, savunulamaz bir risk seviyesini devreye soktular" ifadelerini kullandı. Küresel barış adına sert önlemlerin zorunlu olduğunu belirten Trump, kararın sorgusuz sualsiz uygulanacağını belirtti.

GRÖNLAND DÜĞÜMÜ VE ALTIN KUBBE

Washington yönetimi, Grönland'ın ABD ulusal güvenliği ve inşa edilen "Altın Kubbe" projesi için hayati önem taşıdığını savunuyor. Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölgenin ABD'ye devredilmesi teklifi daha önce reddedilmişti. Avrupa ülkelerinin bölgeye askeri personel gönderme kararı ve Danimarka ile artan işbirliği, Washington hattındaki gerilimi zirveye taşıdı.