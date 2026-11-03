Antalya'da bir outlet alışveriş merkezinde faaliyet gösteren mağazanın indirim kampanyası, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulunun incelemesine takıldı. Mağaza genelinde kullanılan indirim afişlerinin tüketicilerde yanlış bir algı oluşturduğu tespit edilince işletmeye para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi.

İNDİRİM AFİŞLERİNDEKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, Antalya'daki bir mağazada "2. ürüne yüzde 50 indirim" ifadelerinin yer aldığı afişlerin farklı ürün gruplarının bulunduğu reyonlara yerleştirildiği belirlendi.

Mağazanın çeşitli noktalarında bulunan reklamların, alışveriş yapan vatandaşlarda tüm ürünlerde indirim uygulandığı izlenimi oluşturduğu tespit edildi.

Ancak yapılan incelemede kampanyanın yalnızca ayakkabı kategorisindeki ürünler için geçerli olduğu ortaya çıktı.

MAĞAZAYA 108 BİN 370 TL CEZA

Reklam Kurulu, kampanyanın kapsamı ile mağazada kullanılan tanıtım afişleri arasında uyumsuzluk bulunduğunu değerlendirdi.

Tüketicilerin alışveriş kararlarını etkileyebilecek nitelikteki yanıltıcı reklamlar nedeniyle ilgili mağazaya 108 bin 370 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kurul ayrıca tüketicileri yanıltan söz konusu reklamların durdurulmasını kararlaştırdı.

TİCARET BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Antalya'daki mağazaya uygulanan yaptırımın ayrıntılarını paylaştı.

Kaplan, indirim kampanyasının yalnızca ayakkabılarla sınırlı olmasına rağmen afişlerin farklı reyonlarda kullanılmasının tüketicileri yanılttığını belirtti.

Bakanlığın tüketici haklarını korumak ve adil ticaret ortamını sağlamak amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

İNDİRİM KAMPANYALARINA SIKI DENETİM

Antalya'da yaşanan olay, mağazalarda kullanılan indirim afişlerinin ve kampanya koşullarının açık şekilde belirtilmesinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Reklam Kurulunun aldığı kararla birlikte, kampanyanın yalnızca belirli ürünlerde geçerli olmasına rağmen tüm mağazayı kapsıyormuş gibi sunulmasının yaptırıma neden olabileceği ortaya konuldu.

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltan reklam ve tanıtımlara yönelik incelemelerin devam edeceğini bildirdi.