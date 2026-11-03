İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir karar alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun hakkında tutuklama kararı verildi.
RÜŞVET SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Korkmaz Enes Ergun, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “rüşvet” suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Ergun'un savcılıkta ifadesi alındı.
Savcılık, ifade işlemlerinin ardından Ergun'u “rüşvet almak” suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Hakimlik, dosya kapsamındaki değerlendirmesinin ardından Korkmaz Enes Ergun'un tutuklanmasına karar verdi.
BORSA İSTANBUL'DA YÖNETİM DEĞİŞTİ
Soruşturma sürecinde Borsa İstanbul yönetiminde de önemli bir değişiklik yaşandı.
1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu toplantısında, genel müdürlük görevine ilişkin yeni bir karar alındı.
Alınan karar doğrultusunda Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli, genel müdürlük görevini vekaleten yürütmek üzere görevlendirildi.
Böylece Korkmaz Enes Ergun'un gözaltına alınmasının ardından kurumun üst yönetimindeki görev değişikliği resmileşti.
FON SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin iddiaları kapsıyor.
Soruşturma kapsamında örgüt üyeliği ve rüşvet suçlamaları araştırılırken, Ergun hakkında “rüşvet almak” suçundan tutuklama kararı verildi.
Tutuklama kararının ardından soruşturmanın diğer yönlerine ilişkin adli süreç devam ediyor.