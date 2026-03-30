EĞİTİMDE VİZYONER DÖNÜŞÜM: KILIÇARSLAN MODELİ

​Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde, "Eğitim dört duvar arasında değil, hayatın tam kalbindedir" felsefesiyle yola çıkan Kılıçarslan İlkokulu, fiziksel sınırlarını aşarak Türkiye’ye örnek bir model sundu. Bünyesindeki atölyeler, zengin kütüphanesi ve doğayla iç içe sera alanlarıyla bir okuldan fazlası olan kurum, bu vizyoner yaklaşımıyla devlet televizyonu TRT’nin dikkatini çekmeyi başardı.

​TRT GENÇ TV’DEN BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ: "ÖĞRETMENİM CANIM BENİM"

​Okulun bir köy okulundan modern bir eğitim yuvasına evrilme sürecini konu alan "Öğretmenim Canım Benim- Hayat Okulu" belgeseli, Alanya Kültür Merkezi’nde 28 Mart Cumartesi günü düzenlenen anlamlı bir törenle izleyiciyle buluştu. Belgeselin yönetmeni Pınar Okan ile görüntü yönetmenleri Halim Atalay ve Mehmet Gülmez, bu özel gece için Ankara’dan gelerek heyecana ortak oldular. Katılımcıların duygu dolu anlar yaşadığı gösterimde, eğitimin sadece müfredattan ibaret olmadığı, inanç ve emekle bir toplumun kaderinin nasıl değişebileceği gözler önüne serildi.

​"BU, UMUDUN HİKÂYESİDİR"

​Törenin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Fatma Ayan, başarılarının sırrını şu sözlerle dile getirdi: ​"Bir zamanlar burası imkânları sınırlı küçücük bir köy okuluydu. Ancak çocukların gözündeki ışık ve bizlerin sarsılmaz inancı, burayı bir 'Hayat Okulu'na dönüştürdü. Bu belgesel, sadece bir binanın değil, birlikte inşa ettiğimiz ve umutla değişen hayatların hikâyesidir."

​PROTOKOLDEN TAM NOT VE VEFA ÖDÜLLERİ

​Gösterime katılan Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Kılıçarslan İlkokulu’nun bölgedeki projeleriyle her zaman öncü olduğunu vurgulayarak, "Hayata geçirilen bu projelerle gururlanıyoruz. Fatma Ayan müdürümüz nezdinde emeği geçen tüm eğitim gönüllülerine teşekkür ediyorum," dedi.

​Gecenin sonunda, okulun fiziksel şartlarının iyileştirilmesinden kütüphane ve atölye kurulumuna kadar emeği geçen gönüllülere plaket takdim edildi. Okulun ilk günlerinden bugüne dek desteğini esirgemeyen isimler sahnede onurlandırıldı.

​GÖNÜL BİRLİĞİYLE GELEN BAŞARI

​Eğitim neferlerinin buluştuğu gecede; Gül Kamay, Mahmut Çelik, Tolga Karaman, emekli milli eğitim müfettişi Yahya Karabulut ve TRT programcısı Zeynep Bayraktutan plaketlerini aldılar. Ayrıca Adem Sandal, Bahar Demirsoy, Gülhan ve AK Parti Alanya Kadın Kolları Başkanı Fatma Anılgan da törene katılarak bu anlamlı tabloya destek verdiler.

​GAZETECİ MESUT İLHAN’IN KRİTİK ROLÜ

​Okulun kuruluşundan bu yana en büyük destekçilerinden biri olan ALGC Başkan Yardımcısı ve Mahmutlar Post Gazetesi sahibi gazeteci Mesut İlhan, eğitimdeki sorunların yerel dinamiklerle nasıl çözülebileceğinin canlı örneği oldu. Gazeteci kimliğiyle okulun yaşadığı fiziksel ve sosyal sorunları gündeme taşıyan İlhan, gönüllülerle kurduğu köprü sayesinde sorunların çözüme kavuşmasında anahtar rol oynadı. Yerel desteğin eğitimdeki kritik önemini kanıtlayan İlhan, gecede onurlandırılan isimlerin başında yer aldı.