​İŞLEM MALİYETLERİ VE YATIRIM SÜREÇLERİ ÜZERİNDEKİ RİSKLER

​Yeşilkaya, yeni düzenleme ile alıcı ve satıcı için ek bir maliyet kaleminin oluşacağını vurgulayarak, bu durumun yüksek bedelli gayrimenkul işlemlerinde karar alma süreçlerini doğrudan zorlaştırabileceğine dikkat çekti. Artan maliyet yükünün satışların ertelenmesine zemin hazırlayabileceğini ifade eden Yeşilkaya, Türkiye gayrimenkul piyasasının küresel rekabetteki en güçlü kozu olan hızlı işlem kabiliyetinin, zorunlu avukat katılımı ile sekteye uğrayabileceği ve işlem sürelerinin uzayabileceği uyarısında bulundu.

​SEKTÖREL DARALMA VE KAYIT DIŞI YÖNELİM TEHDİDİ

​Düzenlemenin işlem hacminde yaratabileceği daralma riskine değinen Emrah Yeşilkaya, özellikle üst segment piyasada bir yavaşlama beklendiğini belirtti. Maliyetlerden kaçınmak isteyen tarafların şeffaflıktan uzak, kayıt dışı veya alternatif yöntemlere yönelme ihtimalinin piyasa güvenliğine ve kamu gelirlerine zarar verebileceğini ifade etti. Yeşilkaya ayrıca, Türkiye’nin uluslararası yatırımcılar nezdindeki "hızlı ve pratik işlem" avantajının zayıflamasının, yabancı yatırımcı ilgisini azaltabilecek bir faktör olduğunun altını çizdi.

​EMLAK DANIŞMANLIĞI MESLEĞİNİN ROLÜ VE GELECEĞİ

​Uygulamanın emlak danışmanlarının sektördeki etkinliğini gölgelememesi gerektiğini savunan Yeşilkaya, gayrimenkul süreçlerinin pazarlamadan değerlemeye, müşteri yönetiminden süreç takibine kadar çok geniş bir uzmanlık alanı kapsadığını hatırlattı. Mesleki rollerin korunması gerektiğini vurgulayan Yeşilkaya, düzenleme hayata geçirilirken piyasa dengelerinin korunması, maliyet artışlarının makul seviyede tutulması ve tüm paydaşların görüşlerinin alınması gerektiğini belirterek, sürecin sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.