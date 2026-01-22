TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Olay, Pendik’te trafiğin yoğun olduğu saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki servis minibüsü şoförü ile taksi sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede tırmanmasıyla taraflar araçlarından inerek birbirlerine saldırdı.

ÇEVREDEKİLER AYIRMAYA ÇALIŞTI

Yol ortasında yumruklaşan sürücülere, çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler müdahale ederek kavgayı ayırmaya çalıştı. Trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

KAVGA ANLARI KAYDEDİLDİ

Yaşanan arbede, trafikte bekleyen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücülerin birbirlerine vurduğu ve çevredekilerin araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer aldı.