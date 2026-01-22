Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri’nde görev yapan erkek hemşire K.D., hastane yönetiminde gerçekleştiğini ileri sürdüğü mobbing, tehdit ve ağır sözlü taciz nedeniyle Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesinde yer alan ifadeler ve sunulan ses kayıtları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

GÖRÜŞMEDE SENDİKA SORGUSU YAPILDI İDDİASI

Hemşire K.D., görev yaptığı birimde yaşadığı sorunların çözümü için resmi dilekçe verdiğini, bunun ardından hastane yönetimi tarafından görüşmeye çağrıldığını belirtti. Görüşmede, Hastane Müdürü’nün makam odasında bir yönetici ile birlikte sendika temsilcilerinin de bulunduğunu aktaran K.D., sorunlarını anlatmak yerine hangi sendikaya üye olduğunun sorgulandığını ifade etti.

“SÖZLER BENİ TEHDİT ALTINDA HİSSETTİRDİ”

Şikâyet dilekçesinde yer alan beyana göre K.D., görüşme sırasında kendisine yönelik şu sözlerin sarf edildiğini iddia etti:

“Sana tecavüz ederlerse ses çıkaracaksın…”

Bu ifadeler karşısında donup kaldığını belirten hemşire, kendisini değersiz ve baskı altında hissettiğini dile getirdi. Görüşme sırasında olası baskıları öngördüğü için konuşmayı kayıt altına aldığını ve ses kayıtlarını delil olarak savcılığa sunduğunu da ifade etti.

“SENDİKA DEĞİŞMEZSE YARDIM YOK” İDDİASI

K.D., görüşmede açık şekilde sendika tercihi üzerinden baskı kurulduğunu ileri sürerek, “İstedikleri sendikaya üye olmadığımı söylediğimde, bana ‘O zaman yardımcı olamayız’ denildi. Nöbetlerim, çalışma düzenim ve iş güvencem üzerinden tehdit edildiğimi hissettim” dedi.

HEP-SEN: “BU SADECE MOBBİNG DEĞİL”

Konuya ilişkin açıklama yapan Hep-Sen Denizli Şube Başkanı Şeref Salman, iddiaların son derece ağır olduğunu belirtti. Salman, “Bir sağlık çalışanına bu şekilde hitap edilmesi sadece mobbing değil, insan onuruna karşı işlenmiş bir suç iddiasıdır. Bu sözler kamu vicdanını derinden yaralamıştır” ifadelerini kullandı.

“NÖBET LİSTELERİ BASKI ARACINA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ” İDDİASI

Salman, hastane yönetiminde sistematik bir baskı düzeni olduğu yönünde kendilerine çok sayıda başvuru geldiğini öne sürerek, “Nöbetler, görevlendirmeler ve çalışma alanları bir ödül-ceza sistemine çevrilmiş. ‘Bizden olan rahat eder’ anlayışı kabul edilemez” dedi.

İŞ GÜVENCESİYLE TEHDİT EDİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Hep-Sen tarafından yapılan açıklamada, hemşirenin hakkını aramaya devam etmesi halinde sözleşmesinin yenilenmeyeceği yönünde imalarda bulunulduğu iddiasına da yer verildi. Salman, bu durumun açık bir yıldırma ve sindirme politikası anlamına geldiğini söyledi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU, REKTÖRLÜĞE BAŞVURU

Olayın ardından K.D.’nin, Hep-Sen Hukuk Birimi’nin desteğiyle Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Ayrıca Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü’ne başvurularak, adı geçen yönetici ve kişiler hakkında idari soruşturma açılması talep edildi.